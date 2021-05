Jegy, csak védettségi igazolvánnyal – Mely kulturális intézmények nyitnak ki Fejérben?

Az új szabályozás értelmében, az előírt feltételekkel a múzeumok, más kulturális intézmények is készülnek a nyitásra. Megkérdeztünk néhány helyszínt.

Pokrovenszki Krisztián, a fehérvári székhelyű, de megyei kiállítóhelyekkel is rendelkező Szent István Király Múzeum igazgatója elmondta: a nyitást most szombattól, lépcsőzetesen tervezik. Biztosan a fehérvári Nemzeti Emlékhely és a táci Gorsium Régészeti Park nyit ki, de több épületben is szó van erről, ha meglesznek a technikai feltételek. Arra kérik az érdeklődőket, kövessék a híreket a múzeum online felületein.

A Nemzeti Emlékhelyre szombaton 14 órától már programot is terveztek: folytatják az Emlékhely titkai című sorozatot szaktárlatvezetéssel, előzetes regisztrációval. Az előadáson legfeljebb 20 fő vehet részt.

A múzeum területére csak védettségi igazolvánnyal (és a személyazonosságot igazoló dokumentummal) léphet be a felnőtt látogató, aki gyermeket vihet magával. A 16-17 éveseket is felnőtt, védettségi igazolvánnyal rendelkező személlyel engedhetik be, úgy viszont akár csoportban is. A munkatársak biztonsága érdekében is kötelezővé teszik a maszkhasználatot (ezt a kollégák is viselik), lesz testhőmérséklet-mérés, és kézfertőtlenítés is szükséges. A védettségi igazolványt jegyvásárláskor kell felmutatni, ha ilyen nincs, a kollégák nem adhatnak jegyet.

Minden kiállítóhelynél szab- nak létszámkorlátot, ami a legtöbb esetben 15 fő. Persze, a kicsi Fekete Sas Patikamúzeumban legfeljebb 5-6 fő.

Csoportokat csak előzetes bejelentkezés után fogadnak – tudatta az igazgató, aki hozzátette: azt, akinek nincs védettségi igazolványa, semmilyen körülmények között sem fogadhatják. Számukra továbbra is az online tartalmat tudják ajánlani.

Új kiállítást leginkább ősszel terveznek, de már májusban is lesz egy, ami azonban egyelőre nem publikus. Addig, amíg a vészhelyzet fennáll, csak zárt körű megnyitót tartanak, vagy pedig előzetesen kell majd regisztrálni a belépéshez.

A móri Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely május 4-én, kedden nyitotta meg újra a kapuit. Kovács Gergő igazgató a belépési feltételekről és a tapasztalatokról úgy nyilatkozott: az épületekbe kizárólag védettségi igazolvánnyal léphet be felnőtt látogató, aki vihet magával kiskorút. Az igazolvány meglétét a biztonsági szolgálat ellenőrzi. Testhőmérsékletet nem mérnek, kézfertőtlenítő van, maszkot pedig a koronavírus ellen védett személyeknek épületen belül nem kötelező hordaniuk, ahogy a velük lévő kiskorúaknak sem. Ettől függetlenül megköszönik, ha valaki mégis felveszi a maszkot, amit a kollégák is hordanak.

Csoportos tárlatvezetés előzetes bejelentkezés alapján kérhető, és itt csökkentették a maximumlétszámot. A 25 helyett egy csoportban legfeljebb 15-en lehetnek, ha ennél többen jelentkeznek be, két külön csoport indul. Kedden egyébként még senki nem tért be hozzájuk, szerdán azonban már volt látogatójuk. A hozzájuk tartozó könyvtárban is korlátozták a létszámot: részlegenként 4-4 fő látogató lehet, ebbe bele nem értve a 10 év alatti kiskorúakat.

A martonvásári Beethoven Emlékmúzeum és az Agroverzum május 1-jétől látogatható védettségi igazolvánnyal; a tárlatokban egyszerre legfeljebb húsz fő tartózkodhat. A kastélypark a korábbi feltételekkel látogatható, és egyidejűleg maximum 80 főt fogad. A maszkviselés mindenhol kötelező. (Május 6–7-én, azaz a mostani hétvégén azonban technikai okok miatt minden zárva lesz!)

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ is startra kész a hozzá tartozó intézményekkel (például Öreghegyi Közösségi Ház, Feketehegy-Szárazréti Közösségi Ház) együtt. A nyitás pontos időpontját még nem sikerült megtudnunk, ám a készülődés részét képezi az a sorozat, amelyben az intézményekben működő csoportokat, egyesületeket kérdezik arról, hogyan készülnek a visszatérésre, milyen terveik vannak.

A fehérvári Igéző szintén nyit: vasárnap 11 órától báb­előadás lesz, amely ugyancsak kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható, kivéve persze a gyerekeknek.