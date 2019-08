Jazz a belvárosban: szombaton lesz a finálé Fehérváron

A Zichy liget három napra jazz-ligetté változott. A varázslat csütörtökön kezdődött, pénteken folytatódott, és kitart még szombaton is. Itt volt Zséda, péntek este a Mörk zárt, szombaton pedig jön Török Ádám és Deseő Csaba is.

Az Alba Regia Feszt, Székesfehérvár nagy múltú jazzfesztiválja három napon át várta, várja a jazz, a soul, a funk szerelmeseit, a zenei csemegék mellett környékbeli borokkal, kézműves sörökkel és minőségi ételekkel egyetemben. A megyeszékhely önkormányzatának támogatásával megvalósult rendezvény koncertjei idén is ingyenesek. Amint Vörös Tamás és Mits Gergely elmondta: a jazz szórakoztatóbb, könnyebben befogadható oldalát mutatták, mutatják be az idei ligeti feszten. Abból a megfontolásból, hogy közelebb hozzák a jazzt és társműfajait az emberekhez (és az embereket vice versa), ezért is választottak olyan előadókat, zenekarokat, akik közérthető, de mellette igényes kulturális szórakozást tudnak nyújtani.

Az első napon fellépett a Vörös Tamás Projekt, a Halper Hendrix Experiment, a Sahibo és a Fehérvár Big Band – Feat Zséda.

Pénteken este a nagyszínpadon a Vörös Janka New Series nyitott, a ropogós és veszélyes underground jazz (az új album) hihetetlen szenvedéllyel szólt. Randevút adott tegnap még a nagyérdeműnek a szintén fehérvári kötődésű Mörk (nagyszínpad), valamint a kisszínpadon a Das.Trio, továbbá az Éva Muck Trio Feat.Muck Ferenc formáció.

A szombati finálé első fellépője 17 óra 30-kor a Cymbal Rush (multi-dimensional jazz-hop chill) lesz, majd 19 órától a Bin-Jip (electronic, trip hop, nu-jazz) jön. A Török Ádám nevével fémjelzett Mini Acoustic World este fél kilenctől Bartók on Rockot ígér, 22 órától pedig az idén 80 esztendős legendás jazzhegedűs, Deseő Csaba bűvöli el közönségét.