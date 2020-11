Játékos tárlat nyílt a Gárdonyiban Fekete Istvánról

Keddtől, az országban elsőként a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban látható a Titkos kalendárium című Fekete István-vándorkiállítás.

A 100 éve született és 50 éve elhunyt Fekete István a mai napig is az egyik legnépszerűbb írónknak számít. Az évfordulók tiszteletére állította össze a Móra Kiadó a Titkos kalendárium című vándorkiállítást, amelyet Székesfehérváron láthat először – ráadásul ingyen – a közönség. És nem csupán a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is szól! – hangsúlyozta a megnyitón Emőd Teréz kurátor, aki Szilvási-Grund Helga, a művelődési ház igazgatója után szólt. Megtudhattuk, hogy a tárlat tablókból, QR-kódos ismertetőkből áll össze, s kapcsolódik hozzá társasjáték is, az író életével pedig szintén rendhagyó módon lehet megismerkedni november 27-ig.