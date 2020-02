Irodalomból kötöttek háromszínű kokárdát Fehérvárcsurgón

Irodalmi estet tartottak a Károlyi-kastély könyvtártermében péntek este.

Az anyanyelv nemzetközi napja előtt egy héttel a Vörösmarty Társaság tagjai, P. Maklári Éva, Vajda János-díjas költő, képzőművész, Bobory Zoltán Jósika Miklós-díjas költő, író, valamint Cserta Gábor, Pro Cultura Albae Regiae-díjas zenész tette tartalmassá a péntek estét a Károlyi-kastélyban.

Az esemény kezdetén Károlyi Angelica grófnő köszöntötte a megjelenteket, akik között ott volt a település nemrégen megválasztott polgármestere, Temesvári Krisztián is. A kör alakú teremben, lent is és a galérián is könyvek borítják az évszázadokról mesélő könyvtár íves falait, remek helyszínt biztosítva egy szépirodalmi esthez.

Nagyon sokan nem voltak a hallgatóság soraiban, de egy ilyen kellemes találkozása a zenének és a költészetnek sosem a tömegről szól. Az intimebb hangulatban jobban el lehet mélyedni a szövegek értelmében, a sorok végeláthatatlanságában, támaszkodva a zene dallamára.

Bobory Zoltán és P. Mak­lári Éva saját költeményeikből, írásaikból kötöttek akkor még két színben pompázó kokárdát.

A két irodalmár által elő­adott költeményeket a Cserta Gábor kezében megszólaló gitár húrjai, akkordjai tették háromszínűvé.