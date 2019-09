Irodalmi pályázatot indítottak Móron, hogy ezzel is adózzanak Wekerle Sándor emlékének

A kiírás korábbi, de most változtattak a fiataloknak adott leadási határidőn.

A Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvány és a Lamberg-kastély Művelődési Központ együttesen írt ki egy irodalmi pályázatot, melynek célja a neves politikus történelmi emlékezetének megőrzése. Olyan írásműveket várnak, melyben megmutatkozik a dualizmuskori, nagy formátumú ember saját kora, összehasonlítva akár a jelennel, visszaemlékezve személyes élményekre, melyeket a pályázók tanulmányaik során vagy esetleg Wekerle nevével fémjelzett helyeken éltek át.

Novellákat várnak a pályázat kiírói, melyből kitűnik, hogy az írói vénával rendelkezők ismerik és megértik, miért olyan fontos, hogy megmutatkozzon a móri születésű politikus személyisége. Lehet szárnyalni térben és időben, akár a jelenben is játszódhat a történet, de a 19. században is. Két kategóriában is megindult már a versengés, így a felnőttek már több pályaművet leadtak. Erre meg is volt minden okuk, hiszen az ő leadási határidejük szeptember 30.

Az iskolakezdés miatti problémák és a felkészítő tanárok leterheltsége okán a két kiíró úgy határozott, hogy a fiatalok leadási határidejét módosítja, ennek megfelelően az ifjúsági kategória, tehát a 14–18 év közöttiek írásműveit elég október 15-ig leadni.