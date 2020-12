Inkább egy szakma felé fordult, mégis fest Mészáros György

Amikor teheti, mindig odaül a rajztáblához. Holott a negyvenegy éves Mészáros György pontosan emlékszik, mi volt az első alkalma tizenkét évesen, amikor rajzolni kezdett a Tolna megyei Kölesden, ahol nyaralgatott.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A dunaújvárosi fiatalember mindig képes valami pluszt vinni az ábrázolásaiba:

– Számomra a realizmus az, ami fogható, némi impresszionizmussal, bár ezen nem töprengtem még sokat. Arnold Schwarzenegger kormányzó úrért mindig is rajongtam. A filmjeiből megihletett, majd az életét megismerve nagyra tartottam mint magát építő embert, később mint kormányzót is. Mint sportoló, mint magánember, mint filmszínész, s mint politikus is felépítette magát. Így született meg a portréja. Nagyon céltudatos embernek mondható. Én sem érzem, hogy célba értem volna, útkereső voltam mindig: a realizmus adott, az egyéni üzenet meg jön.

Gyuri a járvány ideje alatt is azt keresi, ami a szabályok megtartásával keveset változtatott a szeretett mindennapjai körül:

– Sokaknak meg kellene most állni kicsit, magukba fordulni, hogy mi a fontos, mi az értékes. Én ezt abban találtam meg, amit művelek, s amint tehetem, esténként a munkám mellett leülök rajzolni, festeni. Nyilván sok-sok művész van a világon, aki már alig várja, hogy elmúljon a járvány, s ismét megmutathassa magát. Arra viszont tökéletes időszak, hogy a műhelyben dolgozhassak, és visszavegyek kicsit a hajszából. Az embereken azt látom, hogy próbálnak türelmesek lenni, de olykor érezhetően tombol bennük a feszültség. De figyeljünk oda egymásra, akár a családban, akár a mindennapi életben.

A karbantartóként dolgozó Mészáros Györgynek nyitott a szeme és a lelke a világra. Bár pályaválasztáskor szerette volna a képzőművészetet választani, mégis úgy döntött a Kölesden rajzolgatni tanuló fiú, hogy legyen előbb egy szakmája. S hogy álmairól nem mondott le, abban a kitartó munkának van a legnagyobb szerepe. Reméljük, látjuk még képeit kiállításokon.