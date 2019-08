Ingyenes múzeumi belépőt kap a Koronázási Szertartásjáték közönsége

A Koronázási Szertartásjátékra jegyet váltók a Szent István Király Múzeum Hősök, Szentek, Hódítók – IV. Béla élete és uralkodása című kiállítását ingyenesen látogathatják meg egy alkalommal augusztus 21 – december 31. között.

Augusztusban teljes képet kaphatnak az érdeklődők IV. Béla életéről és uralkodásáról. A Vörösmarty Színház a IV. Béla – Az élet magja c. Koronázási Szertartásjátékkal, a Szent István Király Múzeum a Hősök, Szentek, Hódítók – IV. Béla élete és uralkodása c. kiállítással készül a nagyközönség elé tárni a második honalapító történetét.

Az előadás és a kiállítás egymást kiegészítik, hiszen más-más módon, több oldalról mutatják be az uralkodó életét. Az interaktív elemekkel is tűzdelt kiállítás rendkívül érdekesnek ígérkezik, hiszen nemcsak a tatárjárást és az uralkodó újjáépítő tevékenységét mutatja be, hanem a középkori hétköznapokba is betekintést enged majd gazdag tárgyi anyaggal és izgalmas installációkkal. A kiállítás kurátora: Belegrai Tamás.

Felfedezhetők lesznek „áthallások” a színdarab és a kiállítás között, ezért érdemes e kettőt együtt megismerni. Erre kínál lehetőséget a Vörösmarty Színház és a Szent István Király Múzeum!

A Koronázási Szertartásjátékra megváltott jeggyel ugyanis a Szent István Király Múzeum Hősök, Szentek, Hódítók – IV. Béla élete és uralkodása c. kiállítása ingyenesen látogatható egy alkalommal augusztus 21 – december 31. között!

Természetesen az elmúlt évekhez hasonlóan a Székesfehérvári Királyi Napok ideje (augusztus 9-20.) alatt a Szent István Király Múzeum összes kiállítótere ingyenesen látogatható, így érdemes a kiállítást a Koronázási Szertartásjáték előtt és után is megtekinteni.

Kiemelt képünk a két évvel ezelőtti Szertartásjátékon készült. Fotó: FMH Archív (NZP)