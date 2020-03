Indonéz festmények költöznek az iszkaszentgyörgyi kastélyba

Az idén 65 éve annak, hogy Indonézia és Magyarország diplomáciai kapcsolatokat létesített egymással. Az évforduló kapcsán ebben az évben több diplomáciai és kulturális programot is szerveznek, amelynek egyik helyszíne Iszkaszentgyörgy lesz.

A két ország közötti kapcsolatok főleg az utolsó öt évben erősödtek meg, amelynek során több, különböző területet érintő – többek között oktatás, kultúra, utazás – megegyezés is született. Abdurachman Hudiono Dimas Wahab indonéz nagykövet úr – aki maga is szívesen gyűjt kortárs alkotásokat – kezdeményezésére tavaly indult a művészcsere-program, amelynek keretében nemcsak magyar festők utazhattak a távoli országba, de nyáron indonéz festők is érkeztek Magyarországra. Látogatásuk ideje alatt öt napot töltöttek a Bajzáth–Amadé–Pappenheim-kastélyban, ahol több festményt is ihletett a gyönyörű és nyugodt környezet.

A csereprogramos utazások idején készült festményekből először Jakartában nyílik hamarosan kiállítás, majd ugyanezeket a képeket Budapesten is meg lehet tekinteni, de május 30-án az Ari Kupsus Galéria és a jakartai Camera 6 Galéria közös tárlatot is rendez az iszkaszentgyörgyi kastélyban. Ezt a kiállítást a tervek szerint az indonéz nagykövet nyitja meg. A kastélyt hosszú évek óta bérlő és ott különböző kulturális programokat szervező finn üzletember, Ari Kupsus azt is elárulta, idén is számos programmal készül a nyár folyamán, ezek közül az egyik különlegesnek ígérkező a – nemzetközi jóganap alkalmából megrendezett – hatalmas közös jógaparti lesz, amelyet június 20-ra terveznek az Indiai Kulturális Központtal karöltve.

Az indonéz nagykövetség számos további programmal is várja a fővárosban az indonéz kultúra iránt érdeklődőket az év folyamán.