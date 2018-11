II. Andrásról a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban

Újabb állomásához érkezett szerdán a Kodolányi Szabadegyetem és a Harmadik Kor Egyeteme, amelyen az érdeklődők II. András királyról hallhattak előadást a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent László termében.

„Magyar király a keresztes hadak élén – II. András Magyarországon és a Szentföldön” – bár a szabadegyetemi előadásnak már a címe is színes – szélesvásznú asszociációkat kelthet az olvasóban, azoknak a hallgatóknak, akik az alkalmat tanegységként vették fel, a Kodolányi János Egyetemen le kell majd vizsgázniuk az elhangzottakból a félév végén. Lapunk szerencsére e kötöttségtől mentesen élvezhette Veszprémy Lászlónak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárának, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos tanácsadójának szerda esti telt házas előadását – amely egyébként negyedikként hangzott el az Évfordulók, sorsfordító századok – 1218, 1443, 1568, 1918, 1968 mottóval meghirdetett szemeszter előadásai közül.

Az előadó a kibontandó téma művészettörténeti vonatkozásait is szóba hozta hallgatósága előtt. Számos képi megjelenítést idézett föl, megemlítve a Versailles-ban található keresztes lovagok termét. Itt két magyar tárgyú kép is látható. Az egyiken III. Béla szerepel, a másikon pedig II. András, amint a Johanniták a testvérükké fogadják. Megtudhattuk: a máltai kormányzói palotában is függ egy festmény, amely azt a pillanatot örökíti meg, amikor 1217 őszén II. András megérkezik a Szentföldre.

A professzor elmondta: a II. Andrásról kialakult hagyományos, egyoldalú, erősen negatív képet az elmúlt évtized kutatásai jócskán átrajzolták, a most kibontakozó kép pedig egy figyelemre méltó uralkodóé.

