Így köszöntötték a tavaszt Gorsiumban – videóval!

Tizenegy órakor a császár bevonulását tekinthették meg a kíváncsiak mindkét napon, mely minden évben lenyűgöző: az öltözékek, fegyverek, lovas katonák korhű képet adnak az ókori római világról, melyet idén is a Trigonon zenekar zenei aláfestése tett tökéletessé.

A csoport a romok közé tért be, ahol Flóra istennőnek áldoztak. Az isteni császár hófehér tógája és kíséretének megannyi színes-virágos tagja fantasztikus látványt nyújtott az ősi kövek között. Az áldozás után a színháztérre vonult át a nézősereg, s miután helyet foglaltak, berobogott a császár kétlovas diadalszekerén, kíséretével karöltve. Itt a gladiátorok küzdelmeit izgulhatta végig a közönség, egy-egy harcos küzdött meg egymással, különböző fegyvernemekben, sőt női harcosokat is láthattunk! A nyolc párviadalt ügyesen imitálták a Familia Gladiatoria harcosai, többen még komolyabb kék-zöld foltokat is beszereztek a küzdelmek során, melyek végén a közönség zúgta, mi legyen a legyőzött ellenfél sorsa: élet vagy halál. A nézősereg nem volt túl vérszomjas: csupán három vesztes életét követelték. A délután során a Collegium Gladiatorium közreműködésével igazán színvonalas, látványos gladiátorjátékokat izgulhattak végig a nézők. Az összecsapásokat a gyerekek ugyanúgy élvezték, mint szüleik, sőt a nap folyamán kis fakardjaikkal és pajzsaikkal a csemeték komoly háborúkat vívtak egymással.

A germán és római harcosok pedig a csatatéren mutatták be, milyen az, ha két testvér öröklési jogát harccal döntik el. Ebben az előadásban a Savaria Legio, a Legio Brigetio, a Norde Gard, a Jaurinum és a Szarvas Kelta Törzs tagjai vettek részt.

Sor került még ókori római divatbemutatóra. Nagy Judit, a Szabad Színház vezetője kalauzolt végig az öltözékek változatos világában: a szolgák és a lovagok viseletén át egészen a császár ruhájáig minden kor- és társadalmi csoportot megjelenítettek.

Kézműves foglalkozásokkal szórakoztatták a kicsiket

Népszerű volt a virágkoszorú-készítés, a hétpróba, sok gyermek a régészkedést is kipróbálta. Az állatsimogatóban a pávák, fürjek és selyem tyúkok mellett nyulak és kismalacok várták a gyermekeket, de a legnagyobb derültséget mégis a szökésben lévő fekete-fehér bárány keltette. Gyógynövényekből is tartottak gyorstalpalót a Herbariumban, és freskókat, bőrmedálokat is készíthettek az ügyeskezűek. A vásárosoknál szerencsehozó lópatkóra, szépítő szappanokra, gyöngy- és bőrékszerekre és olyan virágokra is szert tehettek az időutazók, amelyek már a római korban is felkapottak voltak.

A látogatóközpontban az érdeklődők beöltözhettek korhű ruhákba, és kinect-játékokat is kipróbálhattak. A lakomasátor mediterrán és hagyományos ételeinek illata már messziről hívogatta a korgó gyomrokat, de a hagyományőrzők táborából is volt egy-egy nyílt tűzön vagy parázson készült étel, melyek megcsiklandozták az orrokat. Az interaktív rabszolgavásár sok házaspár érdeklődését felkeltette, hiszen itt lehetőségük nyílt „felbecsülni” életük párjának értékét, még ha ezért néhány lapos pillantást is kaptak tőlük…

„Szamárfül és néha szamárköhögés”

A hétvégén négyszer mutatták be a Szamárvásár című előadást, melyet Matuz János rendezett Plautus komédiája alapján. Hosszú évek után a görög darabok helyett egy római alkotással készültek: a római patrícius, Demaenetus (Kelemen István) idősödő felesége (Törsök Márta) mellett más hölgyek társaságát keresi, s szemet vet fi a szerelmére, Phylaeniumra, aki örömlányként keresi kenyerét. Pénzzel próbálja megvesztegetni fiát (Csengey Márton), felajánl egy összeget, hogy abból vegye feleségül a lányt (Mészáros Kyra), de az első éjszaka jogát adja át neki. A tervet a két szolgáló, Libanus (Keller János) és szerelme (Roa Zamora Dorothy) kuszálja össze, de az öreg, még mindig szerelemre éhes ügyvéd, Diabolus – akinek „elméje éles, karja acélos és kemény minden tekintetben” (Udvaros György) – alakja gabalyítja össze igazán a szálakat. A darab óriási sikernek örvendett, pikáns humora gyakran megkacagtatta a közönséget, vastapssal jutalmazták a középiskolás színjátszókat, a Vörösmarty Színház és a Szabad Színház színészeit. A zenéért Ferenczy-Nagy Boglárka és Hámori János felelt, Bogi magával ragadó hangja tökéletesen körbeölelte és kiegészítette a darabot.