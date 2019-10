Ifjú természetfotós a Velencei-tó környékéről

Az év végéig látható Rednágel Csongor kiállítása a VMK Budai úti Tagkönyvtárában.

A középiskolás alkotó tárlatának apropója az állatok világnapja volt, a megnyitó pedig az Országos Könyvtári Napok programsorozatába illeszkedett. Rednágel Csongor természetfotóit állította ki december végéig: a paravánokon főleg madarakat, de egyéb állatokat is megfigyelhetünk. Az egyik, lovat ábrázoló fotó díjat is nyert, első lett a Lánczos Kornél Gimnáziumban kiírt pályázaton. Csongor egyébként ebbe az iskolába jár, másodéves, s idővel az agráregyetemre szeretne menni, hogy mezőgazdász legyen, és folytathassa a családi vállalkozást – tudtuk meg tőle nem sokkal a megnyitó után.

A fotózás iránti érdeklődése kisgyerekként alakult ki. Ötévesen elvitték madarakat megfigyelni, és a helyzet, az állatok közelsége annyira megtetszett neki, hogy elkezdte fényképezni őket. Először persze a család masináját használta ehhez, majd kapott egy külön fényképezőgépet. Amikor pedig látható volt, hogy a természetfotózás komoly hobbi Csongornál, akkor egy egészen profi gépet is beszerezhetett. Most ezzel dolgozik, amikor főleg hétvégente a szabadba megy.

A fotózást autodidakta módon tanulja, sokat olvas róla, videót néz, másoktól kapott tanácsokat hasznosít. Fotós körbe egyelőre nem jár, de a jövőben lehet, hogy csatlakozik majd valamelyik csoporthoz – mondta.

Mivel sukorói otthonában sok állat veszi körül, ők a legközelebbi modelljei. Tart madarakat, s ezeket mindennap ő látja el. Amikor pedig szabad ideje engedi, kimegy a Velencei-tó csodálatos, témában gazdag környékére fotózni, ahol még fotós leseket is épített. Hajnalban indul, mert akkor a legnagyobb a mozgás, s 8-9 óráig van kint. Ezután sokáig válogatja a képeket, amelyeket dokumentálásra is használ. A vágya az, hogy nagyvadakat fotózzon, mert azt eddig még nem sikerült.

Gondolkozik még kiállításokban, s kapott egy felkérést is: a Vadmadárkórház (amelynek vezetője, Berkényi Tamás nyitotta meg kiállítását) felkérte arra, hogy fotózza le a madaraikat. Következő tárlata tehát ebből az anyagból állhat majd össze.