Időn ősszel végre kívül-belül megújulhat a Pelikán Kamaraszínház

Kétszáz éve alakult meg Fejérben a Játékszíni Bizottság. A Pelikán Fogadó 1818-ban kezdte el szolgálni a színjátszók társulatokat. Ünnepi évadra készül idén a Vörösmarty Színház.

Szikora János viszi színre Sobor Antal Perelj, Uram! című kisregényének színpadi adaptációját. A történet az 1848-49 utáni csákberényi és nagyigmándi megtorlásokat ábrázolja. Horváth Csaba rendezi a Chicago című musicalt, a Helyőrségi Zenekarral fújhatjuk együtt a számokat! Decemberben bemutatja a társulat Az ember tragédiáját. Különös előadás várható: a színház rendezői felosztják egymás közt a színeket. A tervek szerint egy év múlva a Tragédia folytatása következhet! Kortárs szerzők tollából folyhatnak elő a Madách drámája ihlette, új jelenetek. Mohácsi János burleszket rendez, Black Comedy címmel. 80 nap alatt a Föld körül – Verne klasszikusának Pavel Kohout-féle átiratát Lendvai Zoltán szcenírozza. Nem tévedés, csehszlovák humor szövi át a darabot. Ezután Szikora János rendez ismét: Esterházy Péter utolsó, Mercedes Benz című darabját először láthatjuk magyarul.

A Kozák András Stúdióban abszurd komédiát rendez Szabó K. István, címe: Közeleg az idő. A vágy villamosát – a mába, s a Siófok-Enying-Törökbálint Bermuda-háromszögébe átemelve – viszi színpadra Bagó Bertalan. Novák Eszter is honi ősbemutatóval rukkol ki: Az én kis hűtőkamrám című francia darabot rendezi meg. Az őszi felújítására váró Pelikánban Kamaraszínházban két fizikai színházi bemutatót is műsorra tűznek: Az arab éjszaka és a Caligula című drámákat mutatják be ott. Ez a játszóhely ad teret az elsősorban gyereknek szánt interaktív színházi játékoknak is. Kozáry Ferenc Társasjáték, Tűzkő Sándor A sündisznó címmel rendez előadást. Újra lesz közös produkció a veszprémi színházzal: Jövőre veled ugyanitt 2.