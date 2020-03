Idén is felcsendülnek a harangok Besnyőn

Idén is folytatódik a Szironta Együttes tavaly megkezdett „500 harang koncertjei” címet viselő programsorozata.

A 2004-ben alakult Szironta Együttes idén tavasszal újabb hatvan helyszínre viszi el csengettyűit. A program célja eredetileg az volt, hogy 15 olyan településen szólaljon meg koncertenként 30-40 kézi csengő, azaz 500 harang, ahol erre anyagi lehetőség nem áll rendelkezésre. Fejér megyében Agárd, Ercsi, Fehérvárcsurgó, Gárdony, Lepsény, Mány, Martonvásár, Nagylók, Pusztaszabolcs, Seregélyes és Zichyújfalu templomaiban vagy közterein csendül fel az együttes tavaszi repertoárja. Az általában 30-40 perces koncerteken a vidámabb, lendületesebb dallamok kapják a főszerepet. Sosztakovics, Csajkovszkij, Szviridov zeneszerzők művei mellett rajzfilmslágereket és populárisabb dallamokat is hallhat az ingyenes koncertek közönsége. A koncertek mellett az együttes ifjúsági programjait is bővítette: februártól székhelytelepülésük, Besnyő mellett további öt óvodában indították el „Szironta Szakkörök” foglalkozásukat, amelyek során a legkisebbek is megismerkedhetnek a zenei alapokkal és a csengettyűkkel. A településen egy másik csengettyűkkel zenélő csoport is működik. A Besnyői Népdalkör tagjaiból álló Szironta Szenior csoport a hétvégi XXVII. Fejér Megyei Kor-Társ Ki-Mit-Tud?-on lépett színpadra.

Vezető képünk archív felvétel.