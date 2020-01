Idén is bizonyíthat a Nene A Dal fellépői között

A Dal 2020 című tehetségkutató top 30-as mezőnyében állhat ismét színpadra a fehérvári Nene zenekar. Az együttes énekesnőjével, Orsovai Renátával beszélgettünk.

Mikor jött létre a formációtok?

– 2017 tavaszán indultunk. Mindannyian a Kodolányi János Főiskolán (ma már Egyetem) tanultunk és meguntuk azt, hogy csak feldolgozásokat és jazz standardeket játszunk. Nagyon szerettünk volna egy saját zenekart, ezért összebeszéltünk és úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy formációt. A Nene tagjai: Boda Evelin (basszusgitár), Márkosi József (zongora, moog), Orsovai Renáta (ének), Varga Szabolcs (dob) és Vörös Milán (gitár).

Az fel sem merült opcióként, hogy feldolgozások is legyenek a dalok között?

– Abszolút nem szerettünk volna feldolgozásokat játszani. A legelső koncertünkön még előadtunk két nem saját dalt, de már akkor is azt éreztük, a saját dalainkkal tudnánk igazán kibontakozni, úgyhogy amint lehetett, írtunk saját számokat.

Milyen műfaji irányvonalat képvisel a Nene?

– Habár mindannyian jazz tanszakon tanultunk, elsődlegesen az alternatív popzenei irányt képviseli a zenekar. A jazz talán annyiban köszön vissza a zenénkben, hogy nem annyira egyszerű akkordmeneteket játszunk, hanem igyekszünk egy picit több zeneiséget belevinni a dalainkba.

Jazz szakon végeztetek, miért az alternatív pop műfaja lett a meghatározó?

– Hozzám mindenképp ez a műfaj áll legközelebb. Magyarországon jelenleg csak klaszszikus és jazz szakokon lehet a felsőoktatásban tanulni, nincs popzenei képzés. A Kodolányi, ahová jártunk, nyitott a poposabb irányvonal felé is. Az elején stílusilag össze kellett csiszolódnunk, de most már eljutottunk arra a szintre, hogy olyan zenét játszunk, amit mindannyian élvezünk.

A zeneszerzéssel, hangszereléssel is ti foglalkoztok, vagy áll mögöttetek egy csapat?

– A zeneszerzés teljes mértékben a mi feladatunk, általában valamelyik hangszeres zenekari tag írja az alap akkordmenetet, én pedig a szöveget és az énekdallamot. Az ötletelésben, a vokálok kitalálásában és a felvételekben Ferencz Péter szokott segíteni nekünk.

A Dal korábbi, 2018-as évadában a 30 legjobb produkció közé jutottatok a „Mese a királyról” című dalotokkal.

– Borzasztóan meglepődtünk, mert annyira friss volt még a formáció, hogy ez a szám – ami bekerült a műsorba – a negyedik dal volt, amit valaha írtunk. Úgy indultunk neki a műsornak, hogy szeretnénk kipróbálni magunkat, hogy kapjunk valamilyen visszajelzést a szakmai zsűritől. Kezdő zenekarként szerettünk volna minél többet tanulni a műsorból.

Milyen előrelépési lehetőséget jelentett a Nenének a tévés szereplés?

– Nagyon sokat köszönhetünk a tévés megjelenésünknek, sok megkeresést kaptunk és elkezdhettünk koncertezni is. Sokat tanultunk abból, hogy hogyan kell egy zenekarként színpadra állni. Ennek is köszönhető, hogy tavaly játszhattunk a Margaret Island és a Blahalouisiana előtt is, illetve lehetőségünk volt fellépni az A38 Hajón és az EFOTT-on is, ami nagyon nagy előrelépés volt a zenekar életében.

Idén ismét bizonyíthat a zenekar A Dal színpadán. Milyen produkciót hallhat tőletek a közönség?

– A Későre jár című dalunkkal kerültünk be idén a műsorba, ehhez január közepén szeretnénk videoklipet is megjelentetni. Mostanában kezdjük érezni, hogy beérett a zenekar. Sokkal kerekebbek a számaink, rátaláltunk saját hangunkra. Nagyon szeretek saját emlékekből táplálkozni a dalszövegek megírásánál. Úgy tudom leginkább átérezni a dalokat, ha a saját múltamból építkezek, mert a színpadon állva mindig fel szoktam idézni azt az életszituációt, amiről a szöveg íródott, így érzem magam a leghitelesebbnek. Ez a dal egy beteljesületlen szerelemről vagy egy olyan szerelemről szól, aminek tudod, hogy nincs értelme, de mégis benne vagy, mert az érzéseid visznek magukkal.

Van kitűzött célotok idén, ameddig el szeretnétek jutni a műsor során?

– Szeretnénk minél tovább eljutni, de tulajdonképpen már attól is nagyon boldogok vagyunk, hogy a legjobb harminc produkció között lehetünk.

Milyen terveitek vannak a 2020-as évre?

– Sok új dalunk fog megjelenni, több saját szerzemény is van a tarsolyunkban. Jelenleg elsődlegesen a műsorra koncentrálunk. A közösségimédia- felületeinken koncertjeink és média megjelenéseink nyomon követhetőek.