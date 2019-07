Huszonegy fiatal tölt el egy hetet az erdélyi néptánctáborban

Vasárnap utaztak el Erdélybe a település fiatal néptáncosai, hogy egy héten keresztül inspiráló, eleven környezetben tanulhassanak.

– A Hagyományok Háza 2019 tavaszán hirdetett pályázatot Tiszta forrásból címmel, amelynek során erdélyi vagy felvidéki néptánctáborban való részvételt nyerhettek magyarországi, amatőr néptánccsoportok, összesen 120 fő. Erre a pályázatra jelentkezett a VELED az ifjúságért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület Kankalin Néptánccsoportja – vázolta föl korábban az utazás előzményeit Horváth Dóra, az egyesület elnöke. Mivel a fiatalok pályamunkája sikeres volt, a néptánccsoport egyhetes tánctábori részvételt nyert el Erdélyben, Magyarlapádon, a XXII. Magyarlapádi Népzene-Néptánc Táborban.

Július 14-én vasárnap, a Kankalin Néptánccsoporttal együtt, két kísérővel, összesen 21 fiatal indult útnak, mivel a tábori részvételbe a VELED az ifjúságért egyesület a kankalinosokon kívül olyan helybeli tízentúliakat is bevont, akik egyelőre csupán érdeklődnek a néptánc iránt vagy más együtteseknél táncolnak. A magyarlapádi táborban, a néptánc foglalkozásokon kívül népdaltanulás, kézműveskedés, kirándulás és esténként táncház fogadja a fiatalokat, akiket családjaik – élményekkel telve – július 21-én vasárnapra várnak haza. Horváth Dóra egyesületi elnök, akit hétfőn délben az erdélyi néptánctáborban telefonon is megkerestünk, ,megosztotta velünk: az első táncfoglalkozást, amelyen magyarlapádi táncokat tanultak, a perkátai fiatalok már maguk mögött tudhatják. A szállásuk és a hangulat is kiváló, a fiatalok várakozással tekintenek a hétre.