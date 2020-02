Hosszú évek távlatából elevenedtek meg újra az érzelmek Butola Zoltán kötetbemutatóján

Szerelem – mindenkit érintő érzés, éppen ezért így vagy úgy, de mindenki el tudja képzelni, át tudja élni, milyen szerelmesnek lenni, annak minden gyönyörűségével és fájdalmával együtt.

Butola Zoltán első kötetében hatvanhárom vers tanúskodik a szerelem különböző szakaszairól az érzelem megszületésétől kezdve a kibontakozáson át a megszűnésig. A kezdetekről például az „Ősrobbanás” mesél, amely a világ keletkezésével állítja párhuzamba a szerelem születésének titokzatos mivoltát. A „Bizonyosság” már a felismerésről, annak biztos tudásáról szól, hogy a másik félben megtaláltuk azt, akit kerestünk, a „Jössz-e már?” a vágyakozást fejezi ki, s több versben – így például a „Télben” – jelenik meg a kihűlő érzelem okozta fájdalom. A Megérintjük a végtelent című kötet bemutatóján a közönség megismerkedhetett a ma már nyugdíjas szerzővel, aki leginkább tanárként aposztrofálta magát, bár néhány évig köztisztviselő is volt. Pedagógusként dolgozott több fehérvári középiskolában, illetve Pusztaszabolcson, Bicskén és Seregélyesen, utóbbi két helyszínen igazgatóként is. Az irodalom gimnazista diákként kezdte foglalkoztatni, közel állt hozzá például József Attila költészete. Verseket is akkor kezdett írni, ám azok a szövegek nem maradtak meg. Később – mesélte Butola Zoltán – már elsősorban udvarlási szándékkal, érzelmei kifejezésére írt verseket. Mindig is úgy érezte, hogy így tud igazán őszinte lenni, mert amikor más témákkal próbálkozott, azokat túl mesterkéltnek tartotta.

A kötetbe foglalt szerelmes költemények körülbelül 20 éve vagy még régebben keletkeztek. Akkoriban még nem volt szándék a megjelentetés, inkább az volt fontos, hogy megérintse azt, akinek a vers íródott. A szerző körülbelül egy éve vette elő írásait, s mivel azokat megismerve környezetéből is többen szorgalmazták a kiadást, ezért belevágott a folyamatba. A költségekhez a családon kívül számos barát is hozzájárult, a könyvhöz pedig végül a Litera-Túra Kiadó adta a nevét, mert jónak tartották a válogatást. Az illusztrációkat a kápolnásnyéki Lebár József grafikusművész készítette. Butola Zoltán körülbelül száz vers közül választotta ki az említett hatvanhármat, amelyekből a bemutatón tizenhárom hangzott el P. Maklári Éva, K. Szalai Éva és Magony Imre előadásában. A könnyed, de bensőséges hangulatú esten a szerző elmondta: a szerelem valóban elmúlik ugyan, ám vissza is térhet, mint ahogyan ő is legalább fél tucatszor lángolt fel újra és újra élete párja iránt, akinek sokat köszönhetett az elmúlt évtizedekben.