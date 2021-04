Horváth Jankó civilként, átlagos dolgozóként is megállja a helyét

Dunaújváros kedvelt és várhatóan komoly sikerek előtt álló popénekese, akit a Digitál zenekar koncertjei mellett önálló produkcióiból is jól ismerünk, egy új világot ismert meg az elmúlt fél évben. És ehhez csupán egy bátor lépésre volt szüksége. Megtette és érthető büszkeséggel mesélt róla.

– Tavaly egy új lemeznyi anyaggal, egy kimondottan jó slágerválogatással állt a koncertközönség elé, de sajnos nem unhatták meg!

– Valóban, hiszen a pandémia miatt sajnos nem volt annyi koncert, hogy ez előfordulhatott volna! Szerencsére azért ki tudtam próbálni a „Party” című lemezemet a közönség előtt, hiszen azért voltak koncertjeim, tudtam vele turnézni, de nem olyan mennyiségben, mint ahogy azok le lettek kötve.

– Mihez fogott a csonka szezon után?

– Nagy örömömre volt egy Raktárkoncertem októberben, ahol bemutatkozhattam az akkor még friss anyagommal. Profi cuccon, hanggal és fénnyel, kamerák között, de közönség nélkül fellépni, az is egy nagy kihívás volt. Nem vagyok hálátlan, mert örülök a lehetőségnek, de olyan volt, mintha egy nagy koncert előtt egy nappal, egy főpróbát tartottunk volna… Egyébként jól sikerült.

Ez a lehetőség a profizmus szempontjából is egy komoly mérce volt. Úgy érzem, hogy álltam is a sarat. Jó érzés volt látni az arról készült felvételt, de az én esetemben ez is egy érdekes dolognak számít. Ugyanis én minden elkészült videóklipemet csupán egyszer szoktam megnézni. Ez viszont annyira különlegesre sikerült, hogy többször is visszatekertem. Kielemeztem, és leszűrtem a tapasztalatokat. Erre a továbblépés miatt volt szükség. Mindig egy kicsit jobbat szeretnék elkészíteni, mint amilyen a korábbi volt.

– Mit remél az idei koncertszezontól?

– Nehéz erre bármit is mondani. Igaz, hogy százötven fellépésem le van kötve, de még nem tudhatjuk, hogy a járványhelyzet megengedi-e, hogy a terveink megvalósulhassanak. Amennyiben lehetőségem nyílik rá, egészen biztos, hogy ezerrel fogok robogni. A kényszer miatt viszonylag nyugodtabb életet élek én is, de az biztos, hogy nem lustultam el. A jelenlegi civil munkám sok energiát kivesz belőlem, és mellette monoton is, hiszen az én műszakom is nyolcórás, és az bizony egy elég hosszú koncertnek számítana.

– Ez idő alatt tudott foglalkozni a popzenei produkciójával?

– Természetesen folyamatosan dolgoztam azokon is. Jelenleg is készülnek új dalaim, amiket mielőbb szeretnék bemutatni a közönségnek. Mellette stúdiófelvételt is készítettünk, a „Ne gyötörd a szívemet!” címűt, ami videóklip formájában is meg fog jelenni.

Ez egy igazi különlegesség lesz, hiszen egy tőlem eddig nem megszokott stílusban született. Úgy érzem, hogy sikeresen ötvöztem benne a latinos elemeket a modern mulatós alapokkal. A várakozásom szerint nagy siker elé néz ez a szerzemény.

