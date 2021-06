Horváth Irma mesélt írásainak születéséről Csákberényben

Bensőséges hangulatú könyvbemutató részesei lehettünk szombaton a művelődési ház melletti parkban.

A közönség a faluhoz ezer szállal kötődő Horváth Irma első önálló, Életeken át című, verseket és prózai írásokat tartalmazó kötetével ismerkedhetett a zenével, felolvasással színesített műsorban.

A szerzővel és alkotótársával, a könyvet illusztráló Herczegh Katalinnal Bokros Judit újságíró beszélgetett. Először csákberényi kötődéséről kérdezte Horváth Irmát, aki elárulta: élete első öt évében sokat tartózkodott a falubeli nagyszülőknél. Ez meghatározta Csákberényhez való viszonyát, s később, már felnőttként is úgy hozta a sors, hogy visszatért a helyi iskolába tanítani, majd Ringató foglalkozásokat tartani. Időközben a korábbiak mellett egyéb fontos kötődések is kialakultak, ráadásul nagyon szeret a faluban időzni és a környéken, a természetben járni, ezért vált írásainak egyik fő ihletforrásává Csákberény.

A többnyire sugallatra születő versek több témát is érintenek: szerelem, család, barátok, önmeghatározás, spirituális élmények. Ezek egy részét meg is zenésíti Irma, akinek különleges hangszere a sámándob. A beszélgetés közben ennek erős, különleges hangját is hallhattuk egy dallal.

A prózai írások jó része pedig nagy természetszeretetről árulkodik, s itt is megjelenik néhány egyéb téma. Az Életeken át címről megtudhattuk: egyrészt utal arra, hogy a szerző hite szerint nem csupán egyszer születünk erre a földre, és ezzel kapcsolatban lehetnek megéléseink. Másrészt az egymás után következő generációkra, illetve az egymáshoz kötődő emberekre is vonatkozik.

Herczegh Katalin elmesélte, hogyan kérte föl Irma a kötet illusztrálására, és az akvarell­képek születését is részletezte. A két alkotó megköszönte a segítséget Právetzné Róth Hajnalkának, a borító tervezőjének, valamint Takács Péter tördelőnek.

A zárófelolvasás után egy zenés blokk következett, amelyben a szerzőt Kuharik Tamás kísérte gitáron.

A könyvet Fehérváron június 29-én mutatják be.