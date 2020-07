Hiányzik a MIKSZnek a megszokott közösségi élet, de az alkotás öröme megmaradt

Nehéz időszakon van túl a civil szervezet, de bizakodók, így az alkotások szünetében már a jövőt tervezgetik, azon belül is a hagyományos, Nagyvelegen tartott Művésztábort.

A Móri Írók és Képzőművészek Szövetsége Egyesület, a MIKSZ alkotói nem hagytak fel az alkotással. Egyik munka születik a másik után, legyen az irodalom, képzőművészet, zene vagy bármi, de akármennyire is termékeny volt a karanténkorszak, hiányzik a tagoknak a megszokott közösségi élet.

Több programjuk is elmaradt, mint például a Public Art is, amire pedig nagyon készült a csapat.

Abonyi Ria, az egyesület vezetője elmondta: – A járvány miatt zárt időszak sok új alkotással örvendeztetett meg bennünket, aktívan küldték lelkes csapattagjaink az elkészült műveket, melyek közül sok fel is került a közösségi oldalunkra. Bízunk abban, hogy a tisztán online világgal szakítva megtarthatjuk a hagyományos Művésztáborunkat és végre találkozunk egymással e rövidnek épp nem mondható szünet után. Július 31. és augusztus 2. között leszünk Nagyvelegen; reméljük, nem lesz akadálya.

Abonyi arról is beszámolt, hogy a pályázati támogatások is elmaradtak idén, így szinte csak a tagdíjakból és támogatói díjakból tudnak gazdálkodni. Ez meglehetősen szűk keresztmetszet, ami szinte csak a kötelező hivatalos dolgokra lesz elég. Minden évben kiadták eddig a könyvüket, ám idén ez sem lesz könnyű, megfelelő forrás hiányában. Mint megtudtuk, a móri augusztus 20-i ünnepségre is készülnek egy rövid műsorral és a távolabbi terveikben szerepel az is, hogy szeptember 5-én újra a Szolgáló Szeretet Háza lesz a helyszíne a közös délutánjuknak. Októberben, a Bornapokon pedig az előző évekhez hasonlóan telik majd az idő a „Művészbejáróban”.