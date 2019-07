Hétvégi hangulat a hét közepén – elrajtolt a FEZEN Fesztivál

Immáron XXIII. alkalommal csapnak a húrok közé Fejér megye legnagyobb zenei fesztiválján.

Bár hivatalosan 16 órakor, a Plastic Ocean koncertjével vette kezdetét a fesztivál, az első igazán nagy tapsvihar a Körmendről induló Soulwave zenekar tagjait fogadta – ami nem is meglepő, hiszen legnépszerűbb számuk már közel 7 milliós nézettséget produkált a legnépszerűbb videós oldalon. Az első nap kiemelt fellépői közül Szivák Zsolt vezetésével a Cloud 9+ is nagyszerű hangulatot teremtett a JBL Színpad előtt bulizni vágyók számára.

A délutáni elektronikus, „táncolós” zenét követően az esti programban a Leander Kills jóvoltából lehetett keményebb, rockosabb muzsikát hallgatni, ami többi koncertjükhöz hasonlóan ezúttal is osztatlan sikert ért el a közönség soraiban. A hangulatra a fesztivál egyik szegletében, színpadánál sem lehetett panasz, ami kifejezetten abból a szempontból lehet pozitívum a szervezők számára, hogy a nagyágyút, azaz a Harman Nagyszínpadot csak csütörtökön veszi birtokba az első fellépő – az USA-beli The Offering személyében. Addig is még szerda késő este majd másnap hajnalig tart majd a buli a Takarodó úton – többek között a rendkívül népszerű Nem tudja senki című dalt jegyző Follow The Flow slágereire -, ahol fiatalok és öregek, nők és férfiak hódolnak az emberiség egyetemes kincsének, a zenének oltárán. A sör hideg, a hot-dog finom, a lányok szépek – hölgyek véleményére alapozva – a fiúk helyesek. Elindult a Fezen.