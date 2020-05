Herner Ferike faterja online színházi előadás lesz kedd este

Május 12-én, este 21 órai kezdettel a Herner Ferike faterja című előadás vetítésével folytatódik a Vörösmarty Színház sorozata.

Kedd este újra online színházi előadás a fehérvári teátrum közösségi oldalán. Mint a többi, úgy ez is 48 órán keresztül marad elérhető, de jó „élőben” nézni, hiszen úgy igazán közösségi élmény. Előadás előtt, szünetben és után akár meg is beszélhetik egymás között a nézők a látottakat. Ha nem is a büfében vagy a ruhatárból kifelé, de a kommentek virtualitásában.

A Herner Ferike faterja egy kortárs magyar darab, Háy János írta. Az előadást Bagó Bertalan rendezte. A főbb szerepekben: Kádas József, Krisztik Csaba, Kricsár Kamill. Az igazi premierje 2016 őszén volt.