Hatodik alkalommal gyűlt össze a Tót-Pázmándi Nótakör

Immáron hatodik alkalommal szervezte meg a Tót-Pázmándi Nótakör Pázmándon, a hagyományőrzés talán legegyszerűbb módját. Csaknem félszázan nótáztak, a nagybőgös és tangóharmonikások kíséretével, ezúttal a helyi Vadászházban, amely a jövőben is szívesen ad helyet a különböző rendezvényeknek.

A négy éve alakult nótakör egyik alapítója, Nyárai István lapunknak elmondta, hogy egyre több idős és fiatal igényli, hogy ezeken a rendezvényeken közösségi találkozóként is jöjjenek össze, beszélgessenek, fehér asztal mellett és eközben hagyományőrzésként nótázzanak.

Nincs olyan nagy közösségi hely, Pázmándon, ahol az ilyen összejöveteleket tartani lehet, mert a Művelődési Ház nagyterme évek óta használhatatlan, a kisebb, működő termeket esténként bezárják. Kiszorultak onnan az esti rendezvények. Ezért kényszerűségből, egy hirtelen ötlettel a faluban több külső helyszínen jelent meg a Nótakör. Volt összejövetel a Manó Vendégházban, a Kálvária pihenőnél, a „pap udvarán”, a Gesztenye vendéglőben, a kocsmában is, és tervben van még egy, magánháznál, a Kossuth utcában. Ezeken a helyszíneken jó hangulatban teltek az órák, a természetben is.

– Lényegesen többen látnak és hallgatnak minket, nincs zárt tér, ezek teljesen nyilvánosak, nők is részt vehetnek rajtuk. Megtaláltuk a rosszban a jó megoldást. El kell mondanom, hogy a Nótakör, Pázmándon egy olyan közösség, amit nem tudott megosztani a helyi politika, (erről sajnos több helyen is lehet olvasni, hallani), nálunk megjelentek már mindkét „oldal” képviselői.

Több meghívást is kaptunk már, legutoljára a Sportkör hívott bennünket egy dalolászásra – meséli Nyárai István.

A Tót-Pázmándi Nótakör, akinek zenészei: Kolonics Attila nagybőgős, Nyárai István, Kőszegi József tangóharmonikások, Marton Dezső a hegedűjével, Majdán Feri a „nótafelelős”, Kalász Máté hegedűvel, esetenként pedig Nyárai Tibor klarinéttal, Kratancsik József hegedűvel. Őszre terveznek egy rendhagyó előadást a Pázmándi Kultúrális Kerekasztal égisze alatt hagyományőrzésképpen, ahol emlékeznek a nemrég elhunyt Zsilovits Ernőre is, aki a falu „vőfélykirálya” volt. Tudásával, nagy hangulatot tudott teremteni egy-egy lakodalomban.

A jó hangulat ezeken a nótaköri estéken adva van, hagyomány már ez is…