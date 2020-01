Hatalmas sikerű kettős koncerttel indította az új évet az Alba Regia Szimfonikus Zenekar

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is nagy érdeklődés kísérte az Alba Regia Szimfonikus Zenekarnak a Farkas Ferenc bérletbe illeszkedő újévi hangversenyét.

A beérkező jegyigénylések számát látva az együttes végül dupla koncertet adott: a székesfehérvári közönség délután és este is meghallgathatta New York – New Year címet kapott műsorukat. (Ráadásul a főpróba is nyilvános volt: a muzsikusok lényegében háromszor játszották el az igényes programot.)

Tompos Kátya és Gájer Bálint fellépése felsőfokon méltatható

Jelen recenzió az esti fellépés alapján készült, amelyre telt ház előtt került sor a Vörösmarty Színházban.

Az első félidőben a Dubóczky Gergely által dirigált zenekar az amerikai szimfonikus jazz két meghatározó alkotója, George Gershwin és Leonard Bernstein egy-egy ismert művét szólaltatta meg: az Egy amerikai Párizsban után a West Side Story musical történetét a táncbetétek zenéjén át elmesélő Szimfonikus táncok következett. Az első számban még érezhető volt, hogy a nyilvános főpróba és a délutáni, a városi televízió által rögzített koncert fáradtsága némileg benne maradt a kezekben: a ritmikailag rendkívül bonyolult, színesen hangszerelt Gershwin-kompozícióban a lendület kisebb volt az optimálisnál. A robusztus Bernstein-partitúra viszont már minden igényt kielégítően szólalt meg: jóllehet az akusztikai viszonyokat kedvezően alakító hangvető falakat ezúttal a vetített háttérkép miatt nem állították fel, örömmel konstatálhattuk, hogy a zenekar teljesen „bejátszotta” magát, gazdag, telt vonóshangzásban és igényesen formált fúvósszólókban gyönyörködhettünk.

A szünet után a szimfonikusokhoz a Hámori János trombitaművész által vezetett Fehérvár Big Band és két népszerű énekes, Tompos Kátya és Gájer Bálint csatlakozott Gershwin, Parks, Jobim, Porter és Tony Renis örökzöld slágereinek tolmácsolásával. A pompás hangszerelések Hámori János szakértelmét dicsérték, aki a nagy jazz­trombitás, Clifford Brown előtt tisztelgő Benny Golson-darabban szólistaként is elsőrangú teljesítményt nyújtott.

A vendégművészek fellépését hasonlóan felsőfokon mél­tathatjuk: Tompos Kátya erőteljes hangja, dinamikus szín­padi jelenléte jól harmonizált Gájer Bálint lazán elegáns, a régi idők nagy szvingénekeseit idéző stílusával. Ének, tánc, ízléses konferanszok: minden együtt volt egy remek, az új évet pompás hangulatban indító estéhez. A két együttes remekül működött együtt: sikerült teljesen egymásra hangolni a szimfonikus zenekar és a big band muzsikusait.

Dubóczky Gergely látható oldottsággal dirigálta a címadó, Frank Sinatra által halhatatlanná tett sláger ismétlésével záruló, hatalmas ovációt kiváltó újévi hangversenyt.