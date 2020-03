Harry Potter az örök kedvenc Ráckeresztúron is

Márciusban sem maradtak nyereményjáték nélkül a könyvbarátok, két negyedikes kislány ugyanis Harry Potter-kvízt állított össze.

Ha valaki egy szürke hétköznap, ebédidőben a ráckereszt­úri könyvtár kicsiny termeibe látogatna, bizony meglepve tapasztalná, milyen nagy ott a nyüzsgés. A gyerekek egymásnak adják a kilincset, hozzák-viszik az izgalmas vagy épp humoros történeteket tartalmazó köteteket. Néhányan csak beszélgetni térnek be, vagy belelapoznak a legújabb folyóiratokba. Így volt ez egészen március közepéig, amikor is kényszerűségből a könyvtár bezárt.

A hónap elején azonban igencsak megmozgatta a diákok fantáziáját a Harry Potter-nyereményjáték. A 13+1 kérdésből álló feladatlapot két negyedikes tanuló, Megyeri Bernadett és Sörös Mira állította össze, mindketten nagy rajongói J. K. Rowling regényeinek. A lányok még január végén határozták el, hogy a népszerű regényből vizsgáztatják a játékos kedvű olvasókat. A játékhoz az adta az ötletet, hogy két évtizede jelent meg az első Harry Potter-regény magyarul.

Berni és Mira a tavalyi farsangi bálon roxfortos diáknak öltözött, a Griffendél színeit öltötték magukra. A kvízjáték kérdései azonban nem tükrözik, kivel rokonszenveznek leginkább, hiszen arra is kíváncsiak például, milyen minta díszíti a gyűlölt Dolores Umbridge szobájában található tányérokat. (Elárulom: macskás.) Sokaknak gondot okozott, melyik ház tagja Cedric Diggory, s arra a kérdésre is kevesen válaszoltak helyesen, mi Luna Love­good patrónusa.

Harry Potter világa varázsos világ, vonzza a fiatalokat. De épp ez a jó. A képzelet csodásan működik. Mira és Berni remek feladványai célba értek, s örvendetes, hogy a gondolatok továbbra is szabadon szállnak és vámmentesek. Sajnos az eredményhirdetést el kellett halasztani, de annyit elárulhatunk, a sorsoláson aranycikesszel díszített tollat nyert Durányik Petra, Speier Panka, Tóth-Rostagni Csaba.