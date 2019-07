Három nap, tizenkét koncert az Alba Regia Feszten

Világhírű külföldi és magyar művészek, valamint szárnyukat bontogató ifjú tehetségek produkciói a Zichy ligetben augusztus 1–3. között. Jazz, szving, blues, ragtime, dixieland, bepop, cool, fusion – nagyvilági dallamok a legnagyobbaktól könnyű borok kíséretében.

Ezt kínálja az idén ismét megrendezendő Alba Regia Feszt, méghozzá átmenetileg új helyszínen – amíg a Bartók Béla tér felújítása be nem fejeződik –, a Zichy ligetben. Az esemény egyik szervezője, Vörös Tamás a fesztivál programjáról tartott sajtótájékoztatón elmondta, ezúttal is két színpadon, egymást váltva zajlanak majd a koncertek, amelyek közé szüneteket is beiktatnak. A fesztivál három napján egyébként tizenkét fellépőt láthat, hallhat a közönség, színpadra lép többek között az idén februárban 80. életévét betöltött Deseő Csaba, Vörös Janka, a Mörk, hazánk egyik legkülönlegesebb hangzású al­ternatív bandája, a Bin-Jip és a Török Ádám nevével fémjelzett Mini Acoustic World.

– Az előadók kiválasztásánál ezúttal is szempont volt, hogy ne az ortodox jazzirányzatot képviseljék, mert nem az a cél, hogy 14 ember üljön a színpad előtt, és mások a rendezvény közelébe se jöjjenek – árulta el a rendezvény másik szervezője, Mits Gergő. A jó zene mellé pedig jó borok és ételek is társulnak, több környékbeli pincészet boraiba is bele lehet majd kóstolni.

A koncertek sorát csütörtökön 17.30-kor a kisszínpadon a Vörös Tamás Projekt nyitja, de ugyanaznap 22 órától látható a Fehérvár Big Band, aki Zsédával közösen szórakoztatja a nagyérdeműt. Minden este egyébként 23 órakor zárul a napi program. A fellépők sorát szombaton este a Bin-Jip zárja. A szervezők azt remélik, az időjárás idén kegyesebb lesz hozzájuk, mint tavaly, amikor a három napból kettőn szinte végig esett az eső. Ha minden jól megy, a hosszú hagyományokra visszatekintő Alba Regia Feszt és a városból útjukra indult sikeres művészek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy Székesfehérvár nemcsak a királyok városa, hanem a zenéé és a kiváló zenészeké is.