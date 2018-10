Három kontinensen is megcsodált faintarziák a Kisfaludi Közösségi Házban

Tamaskovics György faintarzia-művész munkáiból nyílt szép kiállítás a Kisfaludi Közösségi Házban.

Az alkotó – középiskolai évei alatt – Áron Nagy Lajos festőművész és tanár szakkörein sajátította el a képzőművészet alapjait. Az arányok és az ábrázoló geometria ismeretét ugyanúgy, mint a művészet szeretetét. Tamaskovics György büszke „famunkásként” az erdő, a természet nagyságát hirdeti. Alkotásain keresztül új, második életet nyer el a halott, elpusztult fa is. A rengeteg szeretete már Zala megyei gyerekeskedése alatt beléivódott.

A kiállító 1962-ben fogott bele első intarziái elkészítésébe. Képei az évtizedek alatt eljutottak Finnországon és Svédországon át a megboldogult Szovjetunión keresztül Észak-Amerikába és Ausztráliába is. 2003-ban ment nyugdíjba, ez új lendületet adott alkotókedvének.

Az intarzia – amely technikát már az ókorban is ismertek – kitartást, türelmet is „elvár” ügyes kezű művelőjétől. A faintarziával díszített műtárgyak roppant aprólékos munkát igényelnek, ez, s egyediségük is emeli értéküket.

A kiállítás november 18-ig látogatható a Kisfaludi Közösségi Ház nyitva tartási idejében.