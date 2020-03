Három kiállító alkotásai tekinthetők meg a csákvári múzeumban

A fiatalabb hölgyek körében valószínűleg a színes reklámújságból készült ékszerek, kosarak és húsvéti lakásdíszek, míg az idősebbek körében inkább a horgolt terítők és a csipke aratott nagy sikert a szombaton az Örömmel készült címmel a Csákvári Emlékházban megnyílt kiállításon.

Sigmond Judit és Majtán Lászlóné munkái nem ismeretlenek a csákvári közönség előtt, hiszen mindketten többször is megmutatták már, mennyire ügyes, ötletes, kreatív alkotók a maguk kézműves területén. Kiállított munkáikban ezúttal sem csalódtunk: Sigmond Judit fonott kosarai, egyedi ékszerei, húsvétra készült lakásdíszei, az otthonokba melegséget csempésző szőttesei mindenkit lenyűgöztek. Azok, akik munkáiból hazavisznek egy-egy darabot – ahogy az alkotó a megnyitón fogalmazott –, nemcsak egy tárgyat vásárolnak, de hazavisznek több­órányi kísérletezést, a hibák miatti többszöri újrakezdést, hetek, hónapok munkáját, az alkotó szívének és lelkének egy darabját is.

Majtánné Marika gyerekkora óta horgol, de intenzíven csak azóta, amióta nyugdíjas lett. Horgolt darabjai hagyományos technikával készülnek, amelyek között megtalálhatók saját tervezésű és mintakönyvekből kölcsönzött minták is. Képzeletének sokszor csak a fizikai valóság szab határt. Legszívesebben állatfigurákat készít, aminek tanúságaként egy gyönyörű, kiterjesztett szárnyú lepkét is hozott a kiállításra. Munkáit többször is elismerték, 2017-ben az Országos Kézimunka Kiállítás egyik fődíját kapta meg, egy évvel később pedig különdíjat vehetett át.

A szombati esemény meglepetéskiállítója a helyi szociális otthonban élő, 92 éves Détári Gabriella volt, aki különleges darabokat hozott: hajócsipke, ír csipke és zsinórhorgolással készült kis terítők kerültek fel a tablókra. Te­nyerében szombaton is ott lapult az apró, hajó formájú kis eszköz, amely a hajócsipke készítéséhez kell. A régmúlt időkben divatos finom, könnyű hajócsipke kiválóan alkalmas volt fülbevalónak, nyakláncnak, karkötőnek vagy gallérnak.