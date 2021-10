Hajfonatok és nemzetiségi népviseletek találkozója Bodajkon

A Törpe Óvoda volt a házigazdája annak az óvodatalálkozónak, ahová kifejezetten a német nemzetiségi neveléssel foglalkozó intézmények kaptak meghívót szerte a megyében. Az eseményen volt zene, tánc, közös ebéd és még koncert is.

Most tartották a Fejér Megyei Német Nemzetiségi Óvoda­találkozót. Az alapítványi Törpe Óvoda nagycsoportosaira komoly feladat hárult szombaton, hiszen nekik kellett vendégül látniuk a hozzájuk érkező óvodák tánccsoportjait. Skrabákné Ruff Katalin, a Törpe Óvoda vezetője elmondta: – Évek óta próbáljuk megszervezni ezt az eseményt, és már több pályázatot is benyújtottunk ezzel kapcsolatban a megyei önkormányzathoz, de eleddig nem sikerült összehozni. Most végre együtt tudunk lenni, igaz, ez köszönhető a Balinkai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak is. Elnöke, Farkas Gabriella eleve nagyon sokat segít nekünk a nemzetiségi neveléssel összefüggésben, és ezt a programot is közösen szerveztük.

Mint megtudtuk, valamennyi érintett óvoda kapott meghívót, ám volt, amelyik a hétvégi időpont miatt mondott nemet az invitálásra, és volt, amelyik a koronavírus miatt nem merte vállalni a közös rendezvényt, illetve az abban rejlő veszélyeket. Így aztán Mány, Etyek és Szár csapatai lettek a bodajki törpék díszvendégei. Az eseményt Fuchs János is megtisztelte jelen­létével. A Fejér Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntőjében elmondta: – Próbáljuk kétévente megszervezni a találkozót, de a Covid áthúzta a számításainkat, így külön öröm, hogy most végre megvalósulhatott. A meghívottak már a kezdet kezdetén meghálálták a szíves vendéglátást. A kultúrház színpadán komoly, sok gyakorlást sejtető táncokkal mutatkoztak be a többi óvodának. Elsőként Mány, majd Szár tánccsoportjai mutatták meg, hogy mit is tudnak, míg végül Etyek alakulata is az emelvényre lépett. Ők nemcsak néptáncokat adtak elő, hanem még egy kis táncos történetet is a párját kereső és megtaláló macskalányról.

A házigazda törpék nem mentek fel a színpadra, hanem kézen fogták a vendég gyereksereget és jellegzetesen német dirndlbe öltözött kísérőiket, s egy nagy közös táncházzal ünnepelték meg, hogy együtt lehetnek. A táncházat a bodajki intézmény táncpedagógusa, Krausz Zsófia vezényelte le. A vidám műsor és a nagy izgalom után végre kiszabadultak a gyerekek, és megszállták a közeli Törpe Óvoda épületét, udvarát, játékait. A kis lazító program része volt egy kis barkácsolás, ismerkedés a népi, illetve hagyományőrző játékokkal és persze a vendégfogadás finomságokkal, innivalóval. Aztán visszatértek a kultúrházba, ahol 11-kor a Kárikittyom együttes német nyelvű dalokkal fűszerezett koncertet adott. Az eseményt egy közös ebéd, majd a hazainduló buszok utáni integetés zárta.