Hagyománnyá válik az operett szeretete

Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a baráti légkört árasztó eseménysorozat, a Feketehegy-Szárazréti Közösségi Központ színpadán.

A Királyi Operett Napok elnevezésű program hagyományteremtő céllal jött össze és – várható a sikerre való tekintettel – minden bizonnyal lesz folytatása is.

Szigli István, a körzet önkormányzati képviselője, már tavaly ősz óta tervezgette az esemény részleteit.

A színpadon olyan nagy nevek lépnek fel, olyan jeles személyiségeknek tapsolhat a közönség, mint például Lukács Anita, Vadász Zsolt, Füredi Nikolett, Bot Gábor, Váradi Eszter Sára és Keller János.

Az első eseményt Kedvenc operett dallamok címmel hirdették meg.

Ezek a régen írt, de ma is jól ismert, népszerű, örökzöld slágerek Horváth Elemér és Horváth Péter hangszerén keltek életre.

Az operett folytatódik, hiszen ma is és holnap is láthat a közönség nagyszabású színpadi produkciókat.

Az előadások előtt mindig lesz egy-egy koncert, melynek dallamaira elfogyaszthatja a közönség a vacsorát.