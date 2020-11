Ha bátorság és alázat mozgat bennünket...

Még mint püspökjelölt tartotta könyvbemutatóját Dunaújvárosban Balog Zoltán volt emberi erőforrás miniszter.

A Szabó Magda Református Általános Iskola, a Dunaújvárosi Református Egyházközség, és az Intercisa Múzeum közös rendezvényén a Nem csak kenyérrel… címet viselő könyv – amely beszédek, imádságok, egyéb írások gyűjteményeként jelent meg a koronavírus idején – szerzőjét Farkas Lajos múzeumigazgató faggatta a szép számú érdeklődő társaságában. A végén mi is kérdezhettük az azóta Dunamelléki Református Egyházkerület püspökévé kinevezett Balog Zoltánt:

Miniszterelnök úrnak is ajánlotta a könyvét, hiszen a közelmúltban együtt voltak istentiszteleten egy templomavatón, Csömörön?

– Az igaz barátságról szólt az ajánlás, az igaz barátság jegyében. Hiszen mi – ugyan a politikában, a közéletben ismerkedtünk meg, de – baráttá váltunk az elmúlt időszakban. Ezért neki is és feleségének is dedikáltam, akivel szintén nagyon közel állunk egymáshoz. Nagyon sok közös gondolatunk van és közös ügyünk is. És bízom benne, hogy ez így marad a jövőben is.

A dunaújvárosi könyvbemutatón is üdvözölhetett harcostársakat Dorkota Lajos és Galambos Dénes személyében, de miniszterelnök úrtól például kapott tanácsot?

– Püspökjelöltként mondtam, s hallgatta a prédikációmat Csömörön, majd arról beszélgettünk, s joggal, hogy ne tegyek mellékutakat a beszédemben, mint mondjuk egy egyetemi előadásban, hanem célra tartva, határozottan fogalmazzam meg mindig az üzenetet. És ez bizony nagyon jó retorikai tanács volt, mert ebben is régóta együtt gondolkodunk. Hogy mitől jó egy beszéd, hogyan is lehet azt érzékeltetni a hallgatósággal, hogy amit mondok, nem nekem fontos, hanem nekik.

Úgy a privát életéből példát merítve, úgy is, mint a könyvről szólva hitelesen állapította meg, hogy a „hit nem egy értelmiségi dolog”. Mire gondolt?

– Biztos vagyok benne, hogy a hit megtart bennünket, de nem abban az értelemben, ahogyan még nekünk tanították. Nevezetesen, hogy a hit egy hiszékenység. Nem. A hit az egy bizalom, amelyik tudja, hogy az Úristen erősebb és az Úristen szeretete erősebb, mint bármely földi ármány, gonoszság. Ha erre építünk, ha ebben bízunk, akkor, ahogyan a régiek mondták, a pokol kapui sem tudnak rajtunk erőt venni.

Az, hogy piros-fehér szalaggal van körbe tekerve néhány közintézményünk, amelyben a benne tevékenykedők sem akarják azt az értékalapúságot magukénak tudni, ami megtart mondjuk olyan támadások ellen, ami éppen a fehér-piros lengyel keresztények ellen zajlik most?

– Nagy küzdelem folyik a világban. Szellemi-lelki küzdelem a jövőért. Azért, hogy a jövőben is ott legyen az az érték, az a hit, az a bizonyosság, ami mindig is megtartotta nem csak Magyarországot, nem csak Lengyelországot, hanem egész Európát. Ebben a küzdelemben a lelki fegyverekkel ott kell lennünk, és segíteni a jónak győzelmét. Nekünk olyan üzenetünk van, ami aktuális, időszerű és teljes mértékben a XXI. századnak szól. Mégis, biztosak vagyunk benne, hogy amióta az ember az eszét tudja és lelke van, azóta ebben a hitben tudta az életet kiteljesíteni és folytatni. Ez egy nagyon egyszerű üzenet: mi teremtmények vagyunk. És van teremtőnk, és erre a társas viszonyra építjük az életünket, akkor a másik teremtménynél, embertársunknál is akkor találjuk meg a legjobb hangot, viszonyt, közösséget. Akkor, ha ez a bátorság és alázat mozgat bennünket.