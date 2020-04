Gyógyír a félelemmel teli időben

Cserta Gábor és Cserta Balázs (apa és fia) szinte azonnal megzenésítette Petrőczi Éva költő versét, amely már sokaknak nyújt vigaszt a nehéz időszakban.

Amint arra számítani lehetett – s már meg is történt jó néhány esetben –, a koronavírus-járvány és a miatta előállt helyzet, vagyis az, hogy eddig szabadon folyó életünket korlátok közé kellett szorítani, számos művész számára ihlető erővel bírt. A József Attila-díjas költő, író, irodalomtörténész, Petrőczi Éva szintén mélyen megérintődött, s ezt már a vészhelyzet kezdetén kifejezte friss versében, amely leginkább egy ima. Ima, könyörgés a gyógyulásért, a helyzet javulásáért.

A Fejér megyébe is gyakran látogató szerző így mesélt a keletkezés körülményeiről:

„Önkéntes karanténunk tizedik napjának reggelén, ha jól emlékszem, éppen március 23-án, hétfőn arra ébredtem, hogy óriási pelyhekben, sűrűn és tartósan hull a hó. Azonnal a pécsi Havas Boldogasszony, köznapibb nevén: a havihegyi templom története jutott az eszembe, amelyről magyartanár, művészettörténész, rádiós anyukám, Nemerey Éva nagyon sokat mesélt nekem. Az 1690–91-es pécsi pestisjárványnak véget vető havazás, s az azt követő fogadalmi templomépítés históriáját felidézve, csaknem 69 éves vén fejemmel először elsírtam magam, aztán, a hóhullást bámulva, nyomdakészen megszületett Könyörgés, márciusi hóban című versem. Amely alig pár nappal keletkezése után napvilágot is látott, a Reformátusok Lapja és az Új Ember közös mellékletében, a Mértékadóban.”

Ezután szövődött be a fehérvári szál. Bakonyi István irodalomtörténészen keresztül a vers eljutott a Cserta Gábor–Cserta Balázs zenész és zeneszerző párosig. Az édesapa, Gábor nemrég éppen Bakonyi István egyik irodalmi estjén ismerte meg személyesen Petrőczi Évát, akinek műveivel azonban már korábban is találkozott. Versmegzenésítésre viszont még nem került sor. A Könyörgés… szinte rögtön megihlette Gábort, aki szerint a vers igen kifejező, és illik a kialakult helyzethez. Annak is utánanézett, mit jelent pontosan Havas Boldogasszony, illetve Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Utóbbit március 25-én tartja a katolikus egyház, amely Jézus Krisztus fogantatását, születésének hírül adását ünnepli. A megzenésített vers erre utaló alcímet kapott.

A dalt ezután vették föl a házi stúdióban. Gábor gitározott, Balázs a hangszerelést végezte, így a háttérben basszusgitár, orgona is hallható, egészen halkan. Ettől sokkal jobb, sűrűbb lett a kész anyag. Természetesen először Petrőczi Évának küldték el, aki nagyon elégedett a feldolgozással, hiszen az sokaknak jelenthet bátorítást – ez már az elmúlt pár napban is kiderült.

Éva gondoskodott a népszerűsítésről: a dal májusban bekerül például a Parlando című zenepedagógiai online szaklapba is, amelynek a költő állandó szerzője. A Vörösmarty Rádióban pedig már játszották is. Évának azonban az jelentette a legtöbbet, hogy a könyörgés eljutott egy kincsesbányai idős­otthonba is, ahol a bezártságtól szenvedő lelkeknek nagy vigasztalást tudott és tud nyújtani.