Groteszk hangulat és kritikák Péntek Imre új műveit

Csipetnyi ég, Megviselt papírmúzeum – e címekkel csábítottak nemrég a Királykút Emlékházba Péntek Imre költő, író, kritikus dupla kötetbemutatójára.

Akik régóta otthonosan mozognak a fehérvári irodalmi életben, azok ismerhetik a Lentiben született, Zalaegerszegen élő Péntek Imrét, aki azonban sok szállal kötődik Székesfehérvárhoz, mivel jó ideig dolgozott itt. Az elmúlt években pedig a Vörösmarty Társasághoz fűződő kapcsolata, illetve újabb köteteinek bemutatója kapcsán járt többször nálunk.

Legutóbb is erről volt szó, a Királykúton, ugyanis Bakonyi István irodalomtörténész vendégeként a Csipetnyi ég, valamint a Megviselt papírmúzeum című könyvekről beszélt.

A járványügyi szabályoknak tökéletesen megfelelően berendezett teremben – székek egymástól kb. 1,5 méter távolságban, fertőtlenítő kihelyezve – többnyire maszkban foglalt helyet a beszélgetős estek hűséges közönsége. A program egy megzenésített verssel kezdődött Cserta Gábornak köszönhetően, aki többször is szerephez jutott az est során. Majd Bakonyi István elemzéséből megtudhattuk, hogy a „Csipetnyi ég” amolyan összegző jellegű kötet, amelyben a versek mellett kisprózák is helyet kaptak, sőt van egy jelenet, amely arról tanúskodik, hogy a szerző bizony ért a színpadi nyelvhez is. A versek új színekben, formai és tartalmi gazdagságot felmutatva jelennek meg. Bakonyi kiemelte közülük például A vén fahíd című költeményt, amely finom líraisággal átszőve idéz a hídhoz kötődő emlékeket. Az asztal megterül című versben pedig a pusztulás hatásosan ábrázolt képei mellett jelen vannak a teremtés ünnepi jelei is. Fontosak még a már nem élő alkotó- és szellemi társaknak tett gesztusok, például a Kő Pálnak vagy Nagy Gáspárnak ajánlott versek.

Bakonyi István rámutatott arra is, hogy Péntek Imre szeret játékosan, groteszk módon fogalmazni, s ennek érzékeltetésére felolvasott egy kisprózát is, amely a zöldségreszelés konyhai műveletén keresztül mutatja meg az emberi élet elhasználódását, elmúlását.

A szerző az ismertetés után elmondta: számára mindig is a dráma volt a cél a rövidebb műfajokon keresztül. Eddig azonban egy félig befejezett műve van, igaz, írt egy teljes mesejátékot és egy gyermekdarabját már elő is adták.

A beszélgetés során visszatértünk a „Kilencek” költői csoporthoz, amelynek Péntek Imre is tagja volt, s emlékezetes kötetük az 1969-es Elérhetetlen föld című antológia. Itt az akkori kultúrpolitikai környezet és az azóta megmaradt kapcsolatok kerültek szóba.

A másik friss kötetről, a Megviselt papírmúzeumról pedig megtudhattuk: a képzőművészetre fogékony Péntek Imre az elmúlt húsz év írásaiból válogatott. Számára a képzőművészet mindig is a nagy talányok megfejtésének a terepe volt, s elemző írásait leginkább ez a motiváció váltotta ki. Illetve közérthető módon szerette volna közelebb vinni a művészeti alkotásokat a közönséghez. Az esten elmondta még, mennyire fontos számára a regionalitás kérdése és az, hogy legyen folytatása a régebbi dunántúli képzőművészeti hagyománynak, amelyet az egyre több új kezdeményezés némiképpen szétforgácsolt.