Gorsiumban most a fenntartás biztosítása az elsődleges feladat

A régészeti park legtöbb látogatót vonzó rendezvénye a Floralia. A jövőben azonban állandó programkínálatot is terveznek.

A régészeti park legtöbb látogatót vonzó rendezvénye a Floralia. A jövőben azonban állandó programkínálatot is terveznek. Április 1-je óta új, kinevezett vezetője van a Gorsium Régészeti Parknak. Kovács Loránd Olivért a Floralia kapcsán mutatták be. Akik azonban régóta nyomon követik a Szent István Király Múzeum tevékenységét, azoknak ismerős lehet a neve.

Kovács Loránd Olivér 2002-től 2008 végéig már dolgozott a múzeumhoz tartozó, több éve a fehérvári önkormányzat által fenntartott Gorsiumban, s néhány éven keresztül irányította is. Több mint tíz éve azonban a régészeti örökségvédelem nagyberuházásokkal foglalkozó intézményeihez került, ezen a területen tevékenykedett. Onnan vezetett vissza az útja.

A Gorsium számára szerelem – fogalmazott lapunknak, ezért nem is volt kétséges a válasza, amikor érdemben megkeresték a múzeum részéről, a város támogatásával, a szakmai irányítás tervével.

Nagy tervek Gorsiumban

A legfontosabb feladatok a régészeti parkban most egy nagy infrastrukturális fejlesztési projekt fenntartási időszakához kötődnek. A pályázatból megvalósult fejlesztések a látogatóközpontot, a mellékhelyiségeket is érintették, de benne volt a színháztérnél az erődfal rekonstrukciója is. Cserébe a parknak komoly mutatóknak kell megfelelnie mind bevétel, mind látogatottság tekintetében. Nagyon lényeges tehát emiatt is, hogy a Gorsium minél több látogatót vonzzon, s ne csak az év egy-egy időszakában, hanem lehetőleg rendszeresen.

Ehhez állandó programkínálat kell, például gyerekeknek, fiataloknak szóló foglalkozásokkal. Utóbbiak megvalósításához pedig munkatársak szükségesek. Egy­előre az alapvető feladatok ellátásához kellő alkalmazottakkal rendelkeznek, s a bővülés ütemezetten valósulhat meg. A múzeumpedagógiai foglalkozásokat jelenleg az anyaintézményből érkezők tartják, ám ez a helyzet hamarosan változik – tudtuk meg.

Kovács Loránd Olivér komoly alapokra helyezett programtervekről beszélt, amelyekkel jobban nyitnának Fehérvár felé, hiszen a Gor­sium a város előzményének tekinthető. Azt is fontosnak tartja, hogy minden megvalósuló esemény, program során olyan tevékenységek és látvány jelenjen meg, amely az ókori időszakra is jellemző volt. Lényeges továbbá a tudományos munka újjáélesztése, amely előbbiek alapjául szolgálhat.

A rommező rekonstrukciója többéves folyamat, s cél, hogy ezt a látogatók akadály nélkül bejárhassák. Ezt követheti a műemléki helyreállítás. Nagy előny, hogy a Gorsium saját költségvetéséhez a fehérvári önkormányzat jelentős forrást biztosít, amely országos szinten is kiemelkedő. A nagy léptékű fejlesztésekhez azonban így is nyertes pályázatok szükségesek.