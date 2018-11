A gombfoci nemcsak gyerekjáték: Gráﬁk Imre előadása a Hetedhétben

Gráfik Imre néprajzkutató, nyugalmazott múzeumi főtanácsos a Hetedhét Játékmúzeumban beszélt apáink és nagyapáink egyik kedvenc játékáról: a magyar találmány gombfociról.

Milyen szép is lehetett kiosonni nyáron a kétajtós szekrényig, ott édesanya télikabátjáról levagdosni a nagy gombokat mind, s kialakítani belőlük a robusztus, áthatolhatatlan hátvédsort! S amikor édesanya, a tél beálltakor, amikor előszedte prémgalléros kabátját, két pofonnal válaszolt a gombok hiányára, mi tudtuk, hogy megérte! Mert a szomszéd Janika csapatát éppen eme gombokból lett játékosokkal vertük laposra!

A gombfoci magyar lelemény

Gráfik Imre efféle történetmorzsákat is elejtett gombfocis előadásában, s előhívott bizony a hallgatósága tagjainak emlékei közül is. A gombsportról a Hetedhét Játékmúzeum lenyűgöző Réber-termében folyt a szó. A hallgatóság teát kortyolgatva fülelhette a játék kultúrtörténetét.

– A gombfoci magyar lelemény, s a magyar diaszpóra révén terjedt el a földkerekségen. A gombfociból kialakult sportjáték, a szektorlabda pedig az egyetlen sport, amelyet a magyarok adtak a világnak – derült ki.

Gráfik Imre leszögezte, ún. futballutánzó játékról van szó, ezért a 11 játékos csapatonként, ezért a két félidő. Amely persze nem kétszer 45 percet, hanem kétszer 13 percet jelent a mai profi gombfociban. A szakértő elmondta, a huszadik század hajnalán hazánkba Angliából megérkező labdarúgóedzők hoztak magukkal kis táblákat, rajta korongokkal. Ezek segítségével modellezték a taktikai felállást növendékeiknek.

Az ilyenfajta magyarázótáblák ma is láthatók, ha nem is a foci-, de a kézilabda- és a kosárlabdatrénerek keze ügyében, még a meccsek alatt is.

Nos, Angliában nem, de Magyarországon hamar játék vált mindebből. Korongok sem kellettek, a „pesti leleményesség” hamar rájött, hogy a gombok kiválóan helyettesítik a speciális korongokat. (Ekkortól kerültek veszélybe a kabátok, a cipzárkészítők legnagyobb örömére.)

Legelőbb klubszerű gombfociélet Pécsett működött, 1944-től, egy bizonyos Balogh László szabómester volt az atyja. Nemhiába, üzletében nem volt híján a gomboknak, azaz a játékosállománynak! A gombokat a „csapattulajdonosok” hamar megszemélyesítették, arcképekkel látták el. A manapság vásárolható gombfocik már eleve így készülnek.

Több, mint hasznos

Az előadó végighaladt a huszadik századi magyar gombfoci-történelmen, amelyeket könyvek szegélyeztek; szabálykönyvek és a játék szépirodalmi feldolgozásai. Utóbbiban Tandori Dezső jeleskedett. Gráfik vallja, a gombfoci amellett hogy fejleszti a kézügyességet, kreativitást is igényel és logikát, valamint szabálykövetésre és az előregondolkodás képességére is megtanít.

