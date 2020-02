Flo Rida is fellép az idei EFOTT-on

Az első nemzetközi fellépő nevét tette közzé az EFOTT csapata, aki nem más, mint a világhírű amerikai rapper: Flo Rida!

Flo Rida egyébként még az idén piacra dobja legújabb lemezét is, valamint egy hónapon belül megjelenik egy Pitbullal közös dala, melyet a nyár legpörgősebb slágerének harangoztak be!

A Velencei-tó partján 2020-ban már a 45. fesztivált rendezik meg, melyre az alábbi magyar előadók már igent mondtak: a Follow

The Flow, Majka & Curtis, a ByeAlex és a Slepp, a Margaret Island, az Irie Maffia, az Ocho Macho, a The Biebers, a Blahalouisiana és a legutóbbi X-Faktor egyik legnagyobb felfedezettje, Manuel is fellép majd július 15 és 20 között.