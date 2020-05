Figurák maszkban, az évforduló napján

Kedden este a Paraba Swing Club táncosai a Bregyóba szerveztek rendhagyó fellépést egy világraszóló kezdeményezéshez csatlakozva.

Frankie Manning amerikai táncos, koreográfus 1914. május 26-án született, és 2009-ben hunyt el. Őt tartják a Lindy Hop egyik alapítójának, amely a swing egyik változata, s annak időszakában vált igen népszerűvé az 1930-as, 1940-es évek Amerikájában. A Lindy Hop dinamikus, improvizatív tánc, akrobatikus elemekkel.

Május 26-án, kedden a világ swing klubjai megemlékeztek Frankie-ről, méghozzá úgy, hogy közösen táncolták el kedvenc szóló jazz rutinját, a shim shamet. A „közös” ez esetben is többnyire online változatot jelentett, hiszen az egy-egy helyszínen összejött klubok, táncosok bemutatóját videófelvételeken, az interneten keresztül lehetett követni.

A székesfehérvári Paraba Swing Club vidám csapata szintén csatlakozott a kezdeményezéshez, és 20 órától a Bregyóban táncoltak egy nagyot. A klub vezetője, Bokor Attila elmondta: majdnem mindenki ott volt, összesen harmincöten álltak be. A táncosok a körülményekhez alkalmazkodva maszkban figuráztak, és az egymás közötti távolságot is igyekeztek tartani. A hangulat remek volt, jólesett közönség előtt szerepelni, még akkor is, ha a nézők csupán virtuálisan lehettek jelen.

A Paraba jó hangulatú csoportjához ősszel is lehet csatlakozni. Az órák péntekenként vannak.