Zivatarban is ment a buli – Negyvenezren az idei Fezenen

A Fezen rendszeres látogatói már meg sem lepődnek azon, milyen élmények érik Székesfehérváron.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Egymást váltották a jól ismert és az új arcok az idei, vasárnap hajnalban véget ért Fezenen. S ez nemcsak a barátokra, ismerősökre értendő, de a zenekarokra is. A szerdai napon ott volt például a Ferenczy-Nagy Boglárka vezette 21 gramm, akik a veszprémi utcazenélés után érkeztek. Persze a már jól ismert nagyok (például a Halott Pénz, Wellhello, Jun­kies, 30Y) is megjelentek a hat színpad egyikén-másikán – lehetett az fedett sátor, szabadon hagyott nagyszínpad vagy a nyári forróságot idéző, fedett Fezen klub –, s folyamatosan megmozgatták azt a bizonyos nagyérdeműt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Csütörtökön – amerre jártunk – előkerültek a telefonok, és nem volt ritka, hogy azok lámpájával varázsolták igazán látványossá a színpadképet a rajongók. A szövegeket sorra énekelték a tömött sorokban mind a Kowalsky Meg A Vega, Majka & Curtis és a The Prodigy koncertjén. A dögös Péterfy Bori és zenekara, a Love Band ismét korán kezdett. Bori dicsérte is a hőség ellenére lelkesen csápoló tömeget. A tőle megszokott közvetlenség, a testkontaktus most sem maradt el: már a koncert elején rajongói közé sétált, hogy elkészülhessenek a közös szelfik, illetve, hogy táncolásra bátorítsa a Fezenezőket.

Pénteken aztán a napközbeni hőséget egy heves vihar váltotta éjszaka, így takarva el a vöröslő Holdat. A Leander Kills, Honeybeast és Jónás Vera zenekara megúszta szárazon, ám Ákos és rajongóik kevésbé. Az emberek a nagy koncertsátrakba menekültek, de olyan is akadt, aki egy mobilvécében vészelte át az ítéletidőt.

Szombatra azonban helyreállt a rend, olyannyira, hogy az emberek tömegével érkeztek a First fieldre, az egykori MÁV-pályára. A Blahalousiana, Odett és a Tankcsapda szokásosan hatalmas bulit csinált, de DJ Bobo, valamint a Pitbull helyett érkezett Flo Rida közönsége sem csalódhatott. Az USA-ból érkezett énekes például a helyszínen lévők közül választotta ki táncosait és énekeseit, de ő maga is megfordult a hátsó sorokban egyaránt. Összegezve csak annyit tudunk mondani: köszönjük, Fezen!