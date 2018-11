Fesztivált tartottak Ercsiben, a színes ősz jegyében

Nemzetközi művészeti fesztiválnak adott otthont első alkalommal a város.

Megtelt szombaton az Eötvös József Művelődési Ház, ahol szebbnél szebb fellépőruhákba bújt táncosok is készülődtek a szereplésre.

A külföldi – szlovák, macedón, ukrán és mexikói – vendégek az Őszi Parázs I. nemzetközi tánc-dal-parádéra érkeztek, erre az estére. A rendezvény szervezője a helyi Zorica tánccsoport és a szerb Folklore Festival Association volt. Utóbbi szervezet rendszeresen rendez hasonló fesztiválokat más-más országban, hazánkban pedig évek óta Budapest és Szentendre az őszi rendezvény helyszíne. Szentendre helyett azonban most Ercsi lett a szombat esti műsor házigazdája, s a szervezők nagy örömmel vállalkoztak a feladatra. A Zorica vezetője, Szili Márkó meg is köszönte az ercsi önkormányzatnak és a horvát nemzetiségi önkormányzatnak a támogatást.

Győri Máté polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: a műsor az ősz színeihez hasonlóan itt is nagyon színes, ők pedig szíves vendéglátással, helyi ízekkel készültek.

A több mint háromszáz fellépő között sok volt a fiatal. A produkciók változatossága mellett az ő lelkesedésük is gyönyörködtetett. Látványosnak bizonyult például a mexikóiak tánca a jellegzetesen színes ruhákban, széles kalapokban. Vidáman pörögtek, énekeltek, szinte fiesztává varázsolták szereplésük pár percét. Egy ukrán kislányokból álló csoport a Mása és a medve zenéjére adott elő bájos koreográfiát, s felléptek a házigazda Zorica felnőtt táncosai is. A néptáncok mellett modern táncok és zenekari produkciók is színesítették az estét.