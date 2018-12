Festmények között zárta és nyitotta az évet a Vörösmarty Társaság művészetbarát köre

Jó hangulatú, kötetlen évzáró, egyben évnyitó összejövetelt tartott pénteken a Vörösmarty Társaság Áron Nagy Lajos Művészetbarát Köre.

Ezt ne hagyja ki! Búcsúztassuk együtt az óévet a legfinomabb receptekkel!

A társaság Kossuth utcai termébe nem csupán a kör tagjait várták, hanem azok családtagjait, a barátokat is. A művészetbarát kör elnöke, Lakner József elmondta: a számvetést későbbre tartogatják, ilyenkor az élménybeszámolókon van a hangsúly. Megünneplik továbbá a kerek születésnapokat, valamint a névnapokat. Az összejövetel batyus jellegű, vagyis mindenki hozzájárul egy kis harapni- és innivalóval. Ajándékozás is történik, a résztvevők apróságokat hoznak magukkal, majd azokat sorshúzás után osztják ki egymás között. A jövő évi tárlatok szervezéséről később lesz szó, de az már most tudható, hogy januárban egy faszobrásznak, Zsebők Lajosnak rendeznek kiállítást. Ezen túl még két-három tárlat várható, havonta egy alkalommal pedig a szokásos, akár előadással összekötött találkozókra kerül sor.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A pénteki évzárón roskadoztak az asztalok a házi finomságoktól. Lakner József köszöntése után a Vörösmarty Társaság elnöke, Bobory Zoltán példamutatónak nevezte a művészetbarát kör közösségét és boldog új évet kívánt.

Ezután egyenként kezdődtek meg a személyes beszámolók, például vasdiploma átvételéről, ösztöndíj elnyeréséről, kiállítás rendezéséről, unoka születéséről…

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS