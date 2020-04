Felolvasás helyett idén feltöltéssel osztják meg a verseket Csákváron

Meghívhatom egy KáVéra? – teszi fel a kérdést a Floriana Könyvtár egy korábbi plakátja, amelyben arra buzdították az olvasókat, a költészet napja alkalmából vigyék el, mondják el a könyvtárban egy kedvenc versüket.

No persze csak virtuálisan, hiszen most nincs lehetőség arra, hogy a csákvári verskedvelők személyes randevút adjanak egymásnak a könyvtárban. Ám az internet világában a virtuális találkozó sem lehetetlen. Ezért gondoltak arra, az idén is közzéteszik a felhívást.

– A programot 2014-ben hirdettük meg először, akkor találtam ki ezt az olvasó-olvasó találkozót, amelyen verseket ajánlottunk egymásnak. A kv ez esetben a kedvenc versem rövidítése volt, és ha már egyszer ugyanezt a két betűt szoktuk a kávéra is használni, úgy gondoltam, legyen kávé, tea és sütemény is – mesélte Szekeresné Horváth Zsuzsanna könyvtárvezető.

Az évek alatt kialakult a törzsközönség, főleg felnőttek, akik mellett akadtak más becsatlakozók is. Számtalan vers hangzott el József Attilától kezdve kortárs megyei költőkig, de a kedvencek között felvonultak külföldi rímfaragók művei is. A könyvtárvezető szerint az emberek ma is olvasnak verseket, egy-egy költeményt elolvasni csak néhány perc, s ha az embernek van egy kis ideje, elég csak valahol felcsapni egy kötetet.

Az idén a könyvtár közösségi hálón található oldalán, a felhívás alatt lehetett megosztani a kedvenc verseket. Olvassák őket kedvükre!