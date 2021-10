Feléleszti a kápolnásnyéki társasjátékklubot a szervező: várják játszani a fiatalokat, időseket

Jönnek a hosszú őszi-téli esték, és a szabadtéri programok helyett egyre inkább behúzódnak az emberek a négy fal közé. A kápolnásnyéki „társasjátékosok” is abban reménykednek, hogy most, a járvány és a mozgalmas nyár után újból összehozhatják a helyieket hetente egyszer – ahogy a szervező mondta – „dumálni, játszani, röhögni”.

Ezt ne hagyja ki! „Csupán néhány perc választott el a haláltól”

Egy csendes péntek délután találkozom Vicsekné Jakab Zsuzsával és férjével a kápolnásnyéki nyugdíjasklubnak helyet adó kis közösségi épületben. Kedélyes társaságukhoz keresik azokat, akik nem az interneten, a képernyők előtt szeretnék eltölteni idejük minden pillanatát, hanem a való életben.

Társasjátékklubot szerveznek, hangsúlyozva: nem csak nyugdíjasoknak! Zsuzsáék előtt most is ott a betűjáték, pakolják, keresik a szavakat – a társasban legalábbis, az interjúban ugyanis nem kell. Kiváló beszélgetőpartnerek, s ez az, amiért olyan jól tud működni egy-egy ilyen társasági összejövetel. Mert miközben játszanak, sok egyéb dolog is lehet a diskurzus témája – mondja Zsuzsa.

– Jó lenne részt venni az itteni közösségi életben, amelyben nem a közéletet tárgyaljuk ki, hanem kikapcsolódunk, szórakozunk, magyarán dumálunk, játszunk, röhögünk – mondja nevetve. A házaspár így mesél magáról: – Mi úgymond „gyüttmentek” vagyunk, pont hét éve költöztünk „le” Budapestről – árulja el Zsuzsa. Hozzáteszi: – Fontosnak érzem, hogy az ember ismerje a lakókörnyezetét, az őt körülvevő társaságot – mondja, s közben kiderül az is, hogy nyugdíjas közgazdász, de ma is aktív, könyvelőként dolgozik. Férje kerékpárszerelő volt a fővárosban, nyugdíjba pedig a Magyar Televíziótól ment, ahol világosító volt.

Sokféle társast ismernek, szeretik a kártyajátékokat, a betűvetőket és az egyéb trükkös játékokat is, de az tisztán látszik, hogy szívesen ismerkednek az újdonságokkal is. Ezért ha csatlakozik a társasághoz valaki, örömmel veszik a „kívülről” hozott társasokat is. Ezért tett közzé Zsuzsa nemrégiben egy felhívást, hogy az emberek tudják: érdemes pár órát szakítani a közösen eltöltött időre péntek délutánonként. Most a 15 órát „lőtték be” mint kezdési időpontot, s 18 óráig egészen biztosan mehet a küzdelem a kártyalapok vagy a tábla fölött. – Bármikor bekapcsolódhat valaki, nem kell pontban 15 órára ideérni – teszi hozzá Zsuzsa, aki szeretné, ha jönne mindenki, aki a környéken él és szeret társaságban lenni, társasjátékozni. – Nem csak nyugdíjasokra számítunk, jöhetnek a fiatalok és a családosok is – hangsúlyozza. – Az a célja a felhívásnak, hogy hetente egyszer összejöjjünk. Másfél éve szerveztük először a klubot, jól is működött, idejárt 10-15 ember. A járvány miatt azonban ennek is vége szakadt, nyáron nem próbálkoztunk, de most ősszel, úgy gondoltuk, megpróbáljuk. Reméljük, ismét összeáll egy jó kis csapat!