Számos programnak ad lehetőséget a Feketehegy-Szárazrét kulturális központ

Feketehegy-Szárazrét kulturális központjának folyamatos fejlesztése indokolt: számos rendezvénynek ad otthont, itt zajlott a március 15-i megemlékezés is.

Újonnan egy büfét, rendezvénytermet, teraszt, raktárhelyiséget és mosdókat magában foglaló kiszolgálóépületet hoztak létre, akadálymentesítve – tudtuk meg Szigli István képviselőtől.

Mint azt Bozai István, a Városgondnokság vezetője elmondta: az önkormányzat és a kormány által támogatott fejlesztés bruttó 95 millió forintból valósult meg.

– Szigli István és Cser-­Palkovics András polgármester segítségével számos fejlesztés ment végbe Szárazréten az elmúlt időszakban. Az előző ciklusban a szociális rehabilitáció már megtörtént. Az iskola mellett park és közösségi ház épült, amely minden civil szervezet kiszolgálását megteremti. Nem állunk meg: várható út- és járdaépítés, de a buszmegállók felújítását is tervezzük – vázolta a jövőbeli terveket Törő Gábor ország­gyűlési képviselő.

Mint fogalmazott: a kultúrudvarban a gyermekek és a felnőttek is jól szórakozhatnak. Játszótér, koncertek, kertészeti udvar, színpad – már számos program és lehetőség adott, melyek mellé egy kemence is társul majd.

Vezető képünk archív felvétel