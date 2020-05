Fejér megyei fesztiválok: halasztanak vagy átszerveznek

A tömegeket vonzó, népszerű nyári rendezvények a megyében sem valósulhatnak meg az eredetileg tervezett formában. Utánanéztünk, mi várható például a FEZEN, a Király Napok, az EFOTT kapcsán.

A jelenleg érvényes kormányrendelet szerint idén augusztus 15-ig nem lehet megtartani az 500 főnél több embert megmozgató rendezvényeket, így sok fesztivál, kulturális esemény sorsa megpecsételődött. Van, ami teljesen elmarad, átcsúszik a jövő évre, de egy-egy rendezvény szervezői még gondolkodnak alternatív megoldásban.

FEZEN: szeptemberben meglepetés

A fehérvári FEZEN Fesztivál rendezői szerint a július 29-e és augusztus 1-je közé tervezett fesztivál elmarad, s azt 2021-ben szervezik meg azokkal a fellépőkkel, akiket már bejelentettek (például: Anthrax, Death Angel, Danzig), valamint akikkel még megegyeznek. A megváltott jegyek és bérletek jövőre is érvényesek, ám ha valakinek ez nem felel meg, akkor a visszaváltás is megoldható. Viszont: az is kiderült, hogy azért szeptember 11–13. között nem érdemes betáblázni magunkat, mert – ha a körülmények s a hatóságok is engedik – ekkor meglepetés várható, a szervezők készülnek valamivel, amire az idei jegyek is érvényesek lesznek. Úgy tudjuk: a FEZEN stábja kedden ül össze egyeztetni, ezután jobban tudható, mire számíthat a közönség.

Augusztusban lehetne az EFOTT?

Az EFOTT idén először tartaná fesztiválját Sukorón, mégpedig július közepén, ám az esemény szervezői továbbra is kivárnak. A közösségi oldalon feltett kérdőívükből kitűnik, milyen gondolatok mentén döntenek a rendezvény 2020-as sorsáról. A kérdéseik között ugyanis szerepel, hogy milyen mértékben érkeznének külföldi és milyen arányban magyar fellépők miatt a látogatók. Ez a kérdés már csak azért is jogos, mert nagyon nehéz az idei évre külföldi csapatokat leszerződtetni. Az is érdekli a fesztiválszervezőket, vajon akkor is eljönnének-e a bulizni vágyók a rendezvényre, ha augusztus utolsó hetére tennék a bulit. De befolyásoló tényező az is, mennyivel előtte döntenének arról, hogy megveszik a jegyet. Ezek mind olyan releváns kérdések, amelyek nagyban befolyásolhatják, mennyire lenne sikeres vagy veszteséges egy nagy fesztivál megszervezése az idei évben. A döntés várhatóan a jövő hét folyamán születik meg.

A kisebb fesztiváloknak könnyebb a helyzetük. Mészáros Nelli, a Zámoly közeli MésziStock összművészeti fesztivál szervezője is árgus szemekkel figyelte a „nagyok” döntéseit. S noha az egyik nagy rendezvényüket elhalasztották, a MésziStockot idén is megtartják, „szűk körben” – mondja.

Rockmaraton és Alba Regia Feszt

Az Alba Regia Feszt – amelyet 2014 óta rendeznek megújult formában Fehérvár belvárosában – egyik főszervezője, Mits Gergely kérdésünkre elmondta: a fesztivál augusztus elején biztosan elmarad. A július eleji, dunaújvárosi Rockmaraton idén elmarad, pedig jubilált volna, a 30. fesztivállal. A szervezők azt ígérik: 2021. július 5–10. között rendezik az eseményt a Szalki-szigeten. Az idei program nagy részét megpróbálják átszervezni.

Nemzetközi táncfesztivál biztosan nem lesz

Szintén augusztusi program, s a város, illetve a környék egyik legkedveltebb, nagyon sok embert megmozgató eseménye a Királyi Napok több mint egyhetes programsorozata a szertartásjátékkal és sok más csemegével. Az biztos, hogy a rendezvény részét képező nemzetközi néptáncfesztivál – amelyet az Alba Regia Táncegyüttes szervez – szintén elmarad a hagyományos formában. Pedig most lett volna a 25., jubileumi találkozó. A fesztivál közösségi oldalán olvasható: nyolc ország (Kanada, Mexikó, Ecuador, India, Oroszország-Szibéria, Grúzia, Törökország, Albánia) csoportjait hívták meg, ám közülük három együttes már egy hónapja lemondta a fellépést. Mivel a csoportok többsége repülőgéppel érkezett volna és vízumkötelesek, ezért a szervezők nem látták esélyét annak, hogy a külföldi együttesek részvétele garantált legyen. Így elálltak a meghívástól, ám arról értesítették a meghívottakat, hogy 2021 augusztusában számítanak a részvételükre. Az Alba Regia Táncegyüttes azt is kifejezte: ha a körülmények, szabályok engedik, s a város is szeretné a táncos programot, akkor rendelkezésre állnak. Tudomásunk szerint a fehérvári önkormányzat augusztus 15-ig semmilyen eseményt nem szervez, tartva magát az érvényes kormányrendelethez.