Fejér megyébe érkezett a Fülöp Ferenc-díj: Somogyi Imréné Lidike néni érdemelte ki

Az autó motorjának hangját Jerry, a fekete puli észleli először. A kapuhoz rohan, rám csahol. Néhány pillanat múlva egy hölgy érkezik, a kutyát odébbszólítja, engem pedig beenged a kapun át otthonába.

Somogyi Imréné – vagy ahogyan mindenki ismeri, szólítja: Lidike néni – egyedül él. Az idő nagy részében azonban még sincs egyedül: mint megtudom, két gyermeke van, öt unokája pedig a szobában büszkén kihelyezett fényképekről mosolyog vissza rám. Közülük többen gyakran meglátogatják őt, van, aki mindennapos vendég nála. Ha pedig „holtidő” van, Lidike néni jobbára a kerttel és a jószágokkal foglalkozik. Valamint táncolni jár.

– Az alapi óvodában huszonöt éven át, egészen 1996-ig dajkaként dolgoztam, ezt követően nyugdíjba mentem. Megtehettem, mert az 1944-ben születetteknek nem kellett megvárniuk a negyven, munkával töltött év leteltét. A dolgos mindennapok persze ezután sem szűntek meg: a nyugdíj mellett napszámba jártam. Ez néhány évvel ezelőttig még működött is, de a hasonló munkákat már nem tudom ilyen tempóban elvégezni. Ma már elég felkelni, kimenni a kertbe és ellátni a jószágokat: tyúkokat, csirkéket, kacsákat. Pedig volt időszak, amikor a páván kívül csaknem mindenféle állat itt sertepertélt a ház körül! – kezdi a közös időutazást Lidike néni.

Apropó, mozgás és páva – térek gyorsan a lényegre, utalva a néptáncos vonatkozásra –, az ok, amiért a találkozó létrejött, hogy Lidike néni a közelmúltban Fülöp Ferenc-díjat érdemelt ki a Pest megyei Bagon. Itt egy szólótáncversenyen indult. „Akkor miért férfi partnerrel látható a fotókon?”, kérdezem.

– A néptánc, főként, ha páros, mégiscsak partnerrel az igazi. Így a versenyre a táncoktatónk, felkészítőnk, Hajdara Tamás kísért el, aki a verseny során is segített, vezetett tánc közben, de őt a zsűri nem pontozta – magyarázza.

1975 óta ropja

Lidike néni nem mellesleg a Mezőföld Népi Együttes (legidősebb) tagja. A népi hagyományok nagy tisztelője, voltaképpen születése óta. Férje például köcsögdudás volt; részint általa került 1975-ben – gyermekei megszületése után – az Alapon létrejött Pávakörbe is. Azóta néptáncol. Járt már többek között isa­szegi, bodrogközi és Galga menti táncokat. A lépések elsajátításában a már említett „fogadott unoka”, Tamás mellett Sándorfi Judit és a táncegyüttes vezetője, Köő Imréné is segíti őt, valamint az együttes többi tagját. A szóban forgó versenyen Alapról egyedül ő indult. Blúzára – hogy ruhája a régi alapi viseletet idézze – Takácsné Bense Erika varrta fel a csipkéket. A versenyen ugyanis ez is számított.

– Ugrósat és csárdást, gyors csárdást is jártunk Bagon, mindegyik alapi tánc volt. Ez is volt a versenyfelhívás: Hozd a saját táncod! Mi pedig elvittük, és ezt nagyon értékelték, az egynapos verseny során többször ki is hangsúlyozták! – mesélte nagy örömmel Lidike néni, aki utólag azt is megtudta, hogy az ítészek egyedüli hibapontként a rosszul választott, nem a tánchoz illő fejkendőt jelölték meg.

– Tamással a tánc közben végig egymás szemébe néztünk, egymásra mosolyogtunk, ezt a zsűri is érzékelte – értékelt az immár Fülöp Ferenc-díjas néptáncos, aki egyébiránt tősgyökeres alapi: a településen született, dolgozott és él a mai napig. Világéletében nagy bálba járó volt, a hajdaniak még csikóslányként is ismerhették. Most a pünkösdi mulatságra készül a csapattal közösen – mert amíg bírja, táncolni fog!

A névadó is kapcsolódik Fejérhez

Fülöp Ferenc 1885-ben Dinnyésen született, s 1962-ben Dunaújvárosban hunyt el. A megye szülöttje viszonylag későn, 13-14 éves korában kezdett el táncot tanulni, mégis: 1948-ban a vármegyék közötti versenyen első díjat kapott Szekszárdon. A Decsi Népi Együttes alapító tagjaként megőrizte a decsi táncolási mód sajátosságait; a néptánc tudástár szerint különösen verbunkja tette őt országszerte ismertté, elismertté. A paraszti táncosok közül elsőként nyerte el az A népművészet mestere címet 1953-ban.

Nevét a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség által alapított Fülöp Ferenc-díj őrzi. A szövetség a Fülöp Ferenc Szólótáncverseny keretében adja át az elismerést a kiemelkedő tudást mutató szólistáknak. A legutóbbi versenyt idén a Pest megyei Bagon rendezték negyven település és mintegy 130 táncos részvételével. A megmérettetéssel a szervezők célja, hogy ösztönözzék a hagyományőrző együttesekben táncolók táncos ismereteinek gyarapodását, a helyi táncok elmélyült tanulmányozását.