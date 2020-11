Fantomfájdalom, tévés ősbemutatóval

December 1-én, kedden este kilenc órakor, az M5-ös csatornán láthatjuk először a Székesfehérvári Balett Színház trianoni tragédiát feldolgozó darabját, Fantomfájdalom címmel.

A trianoni békediktátum 100. évfordulójára a fehérvári társulat is készült. A József Attila-díjas író, L. Simon László által írt történetből készült táncdrámát még júniusban be akarták mutatni, de arra a koronavírus-járvány miatt nem kerülhetett sor. S ugyan rendezvényeket most sem lehet tartani, ám a Székesfehérvári Balett Színház még az idén szeretné a közönségnek megmutatni az alkotást, amelyhez az Erkel Ferenc-díjas Kocsák Tibor zeneszerző szerzett zenét. A darab koreográfusa a társulat igazgatója, a Jeszenszky Endre- és Harangozó Gyula-díjas Egerházi Attila.

A történet valós eseményekre és motívumokra építő fikció. Egy székesfehérvári és egy nagyváradi, kadétiskolában megismerkedő, majd rokonná váló fiatalember barátságán keresztül láthatjuk, hogyan hat ki az életükre az I. világháború.

„A történetben nincsenek nagy történeti és politikai események, azok beépítése egyrészt nagyon direkt, másrészt eltáncolhatatlan lett volna. Az alkotókat a személyes sorsok foglalkoztatták jobban” -fogalmaz a társulat sajtóközleménye.

A táncba foglalt dráma kapcsán Egerházi – aki a dramaturgiáért, a rendezésért és a koreográfiáért felel – lapunknak elmondta: L. Simon László kifejezett a Székesfehérvári Balett Színháznak írta a művet, és a zene is ehhez született meg.

Attól, hogy először tévében láthatjuk a darabot, az előadásmód nem változott, csupán másként, a tévés adaptációnak megfelelően kellett fölvenni. A „Fantomfájdalom”-nak így két ősbemutatója is lesz: a keddi televíziós (ritkán van ilyen, hogy először erre kerül sor), majd később az élő, színpadi előadás, közönség előtt.

A darabot – amelyben az egész társulat szerepel a gyakornokokkal együtt – hétfőn vették föl a Nemzeti Táncszínházban.

Vezető képünk archív kép. Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap