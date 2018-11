Ének- és zeneszó szólt a Budenz Házban

Újra élettel s egyben zene- és énekszóval telt meg kedden az Ybl-gyűjteménynek helyet adó Budenz-ház.

A Szent István Király Múzeumhoz tartozó kiállítóhely szeptemberben nyitotta meg újra kapuit a közönség előtt. Akkor slam poetry estet rendeztek, kedden pedig a komolyzenéé volt a főszerep. Az Ars Musica Zenebarátok Egyesülete és a múzeum összefogásában valósulhatott meg az egyesület zenei ismeretterjesztő sorozatának aktuális összejövetele. Ezúttal egy olyan hangversenynek adtak helyet, amelyen az 1845–1918 között élt Verebi Végh János szerzeményei hangzottak el.

Az Ars Musica elnökétől, Szabó Adrienntől megtudtuk: mivel Verebi Végh János hagyatékának egyik felét a múzeum őrzi, jó ötletnek tűnt helyszínként is bevonni az intézményt. A Budenz-ház azért is bizonyult jó választásnak, mert ott az eredetihez hasonló, szalonjellegű környezetben hangozhatnak el a szerzemények. A zeneszerzőről érdemes tudni: verebi családi rezidenciájuk fontos zenei központnak számított a 18–19. század fordulóján. A család több tagja komponált és játszott hangszeren, ám Végh János volt közülük a legkiemelkedőbb. Zeneszerzőként és kúriai bíróként is számontartott, jó barátságot ápolt Liszt Ferenccel, akinek helyetteseként – jogászszakmai ismeretei birtokában – a Zeneakadémia alelnöki tisztét is betöltötte. Kapcsolatuk zenei téren is megnyilvánult, négykezeseket játszottak, valamint Liszt foglalkozott Végh műveivel – derült ki az esten a házigazda és zongoraművész Szabó Ferenc János konferálásából.

A hangversenyen Staszny Zsófia és Tatai Nóra énekművészek és Tarjányi Tamás színművész, operaénekes énekelte a német nyelvű dalokat, Szabó Ferenc János zongorázott.

Elhangzott: Végh Jánosnak kevés szerzeménye jelent meg nyomtatásban. Alapvetően jogászként dolgozott, de már fiatalon komponált, cikkeket publikált. A rövid zongoradarabok arra engednek következtetni, hogy nem akart feltétlenül nagy ívű kompozíciókat írni. Az előadott dalok témája főleg a szerelem volt. A száz éve elhunyt zeneszerző munkássága napjainkban szinte teljesen ismeretlen, műveinek jó része kiadatlan, csak kéziratban maradt fenn – írják a szervezők.

Az ilyen hangversenyek segíthetnek szélesebb körben megismertetni Verebi Végh János munkásságát, szerzeményeinek szépségét.