Embernek lenni tanulni jöttünk

Mesefigura lennék – kezdi Nap. Amennyiben bármit megtehetnék, apostoli király lennék, és meggyógyítanám a világot. De nem tehetek meg bármit, jól tudom, csak azt, amire talán hivatott vagyok: könyvekben, dalokban mondom el, hogyan gyógyíthatja meg magát a világ.

Milyen könyvet ajánlasz karantén idejére? – firtatjuk Zselenszky Tamástól, aki névjegyét ekképpen nyújtja át nekünk virtuálisan. Magánvállalkozó és Nap. A Multiverzum Egyetem munkatársa és Oroszlánpásztor. Meg a Vihar Szeme.

– Hirtelenjében három könyvet is ajánlanék a Fejér Megyei Hírlap olvasóinak. Lénard Sándor: Egy nap a láthatatlan házban (olyan, mint A kis herceg, csak növényekkel). Antoine de Saint-Exupéry: Éjszakai repülés (olyan, mint A kis herceg, csak emberekkel). Hamvas Béla: Babérligetkönyv (olyan, mint A kis herceg, csak szellemekkel).

Mivel töltöd az idődet, amikor be vagy szorítva az otthonodba?

– Édes feleségemmel együtt vagyunk a kényszerszabadságban. Mivel ő tetováló művész, én pedig szerző-előadó, egyikünknek sem engedi meg a helyzet, hogy a hivatásunkban dolgozzunk. Mindennek ellenére nem múlik az ihlet, alkotunk itthon is. Vivien fest, előre alkotja a később majd bőrre kerülő mintáit, klipeket készít a dalaimra. Érik már az is, hogy írásra adja a szívét. Sokat beszélgetünk, és csak úgy ömlik belőlünk a sok megírni, megfesteni való. Jómagam most fejeztem be az új, zenekaros hangszerelésű grunge lemezemet, amiről a vírus okozta közéleti káosz és bezártság okán úgy döntöttünk, hogy ajándékba adjuk a nagyérdeműnek, és feltettük a honlapunkra (zselenszky.hu/zene/zselenszky-baba-entelecheia/). A lemez borítóját FrankenVi rajzolta.

– Mindenki azt adja a közösbe ilyenkor, amit művel. Mi, a team, a család ezt adjuk, és reméljük, sokaknak eltereli majd a figyelmét a nehézségekről. Hetek óta szigorúan betartjuk az otthon maradósdit; csak boltba járunk ki hetente, és igen ritkán az utcánkban sétálunk kicsit. Itthon gyakorlok, nagyon várom már, hogy újra indulhassanak a fellépések.

– Ezen kívül még a Méhdi-sorozatom újabb kötetét írom. Nem sietek vele. Trilógiát terveztem, ez lesz a harmadik könyv a karakter égisze alatt. (A második rész hangoskönyv változata ugyancsak elérhető a világhálón itt)

Mit üzensz hazánknak, mit üzensz a magyaroknak?

– „Próbálj meg őszinte lenni pszichológia nélkül. Szeretni én nélkül, Istent látni vallás nélkül. Csak úgy, ahogy tényleg van” – eddig a Hamvas Béla-idézet. Nézetem szerint nem létezik balra vagy jobbra – csakis felfelé vagy lefelé létezik. Összefogni, gondoskodni, egymásért élni, nem egymásból. Szolidaritás. A harc a lelkünkért folyik: ne adjuk! Embernek lenni tanulni jöttünk, szeretni tanulni jöttünk, gondoskodni tanulni jöttünk, hálásnak lenni tanulni jöttünk. Elfogadni, örökíteni az Ég kegyelmét, a lehető legkevesebbet ártani, a legtöbbet használni, és gyógyítani a világot. Hiszek bennetek, szeretlek titeket. Ne féljetek!

Ha megtehetnéd, miképp segítenéd nemzetünket, amikor a vírus átfut a világon?

– Mesefigura lennék… Ha a kérdés játékos, és bármit megtehetnék, apostoli király lennék, és meggyógyítanám a világot. Ha a kérdés komoly – így, hogy ez itt nem mese, hanem a szigorú realitás –, nem tehetek meg bármit, csak azt, amire talán hivatott vagyok: könyvekben, dalokban írom le, hogyan gyógyíthatja meg magát a világ. Ez nem lóról lefelé dödögés, hanem gondoskodás, hiszen felelős, aki rájön valamire, és azt megosztja a többiekkel.

– A fent ajánlott könyveket már évek óta el lehet olvasni, a dalokat évtizedek óta meg lehet hallgatni, és ha kegyes az Ég, még többen is lesznek méltók, és évszázadokig töltekezhet általuk, aki hozzájuk fordul. Ahogyan megtehetem, már évtizedek óta segítem nemzetünket, és bárhogyan, bármiben segíteni fogom, amire csak elhív és felhatalmaz engem.