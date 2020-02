Első kiállításukra készülnek a Fejér megyei KAMU-csoport művészei

Két elképesztően határozott fiatal hölgy, akik nincsenek még húsz évesek, de már most egy olyan összművészeti csoport vezetői, amely közel 80 főt foglal magába. A KAMU vezetőivel, a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola diákjaival, Pajor Dórival és Szolnoki Zsófiával beszélgettünk.

Pajor Dóri 18 éves, lassan 4-5 éve foglalkozik a fiatalok körében órási népszerűségnek örvendő irodalmi műfajjal, a slam poetry-vel. Ennek köszönheti azt is, hogy megismerkedett Zsófiával. Habár korábban közgazdasági vonalon kezdte meg középiskolai tanulmányait, amint lehetősége volt a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola tanulójává válni, azonnal le is csapott rá. Most mozgókép és animációkészítés szakon tanul, mint mondta, a filmes világ nagyon tetszik neki, a kamera mögött és előtt is jól érzi magát, legnagyobb vágya a színészet.

Szolnoki Zsófia idén lesz 19 éves. Elmondása szerint családjában generációról generációra öröklődik az ízes történetmesélés képessége, így korábban egy youtube csatornát is épített erre. Ekkor belekóstolt a mozgóképkészítés világába is, ám idővel ez abbamaradt. Úgy gondolja, hogy élete minden pontját átjárja a művészet.

Dóri és Zsófia tulajdonképpen a sorsnak köszönheti találkozásukat. Dóri korábban tagja volt egy művészeti csoportnak, akik különböző iskolákba jártak el bemutatni, hogy mi is pontosan a slam poetry. Egy ilyen alkalom során látogattak el Zsófia iskolájába is, akinek azonnal megtetszett ez a műfaj. Egyre többet és többet írt, miközben a bodajki iskola jazz-dob szakán idestova 4 éve folytatja tanulmányait. Igazi polihisztor, rengeteg művészeti ágban próbálja ki magát, az idei évben például szobrászkodásba is belevágott. Emellett rajzolni is szokott.

A két fiatal hölgyet ugyan lehet, hogy a véletlen sodorta egymás felé, ám az biztos, hogy az azóta eltelt idő alatt egy sziklaszilárd erő irányítja minden lépésüket: az alkotás vágya.

Slam poetry

Boncolgassuk egy kicsit a slam poetry fogalmát, hisz központi szerepet tölt be a lányok életében. A slam poetry egy fiatal műfaj, gyakorlatilag a vers és a rap közti átmenet, melyben kötetlen előadói stílusban, hétköznapi nyelvezettel adják elő a művészek saját verseiket, szövegeiket pár percben, ezek után pedig értékelik egymást. Céljuk egymás szórakoztatása, meggyőzése, elgondolkodtatása.

Zsófia elmondta, hogy témák tekintetében tulajdonképpen teljes szabadságuk van.

– A legfontosabb, hogy őszinte legyen! Ez nem olyan, mint egy vers, itt nem burkoltan fejtünk ki valamit, hanem nyíltan, őszintén, kötetlenül. Én például a komikusabb világot képviselem, hisz úgy gondolom, hogy azért járok el valahova, hogy szórakozhassak! – avat be saját stílusába.

Amikor arról kérdezem a lányokat, hogy miként tudnak megküzdeni az esetleges kritikákkal, révén mégiscsak egy szubzsánert képviselnek, határozott véleménnyel rendelkeznek.

– Azt tapasztaltuk, hogy a művészlelkek általában úgy születnek, hogy valamilyen bántalmazás érte az adott illetőt, esetleg rossz családi körülmények közt él. Mindig van valamilyen lelki indíttatása a dolognak. Ez nálunk is így volt, de pont emiatt nem félünk a kritikától, hovatovább akár fel is használjuk azokat a művészetünkben.

Létrejön a KAMU

2019. március 28-án létrehozták saját összművészeti csoportjukat, melynek a KAMU nevet adták. Elmondták, hogy a kezdeti időszak meglehetősen döcögős volt, nem nagyon tudtak egyről a kettőre lépni. Hiányzott a csoport arculata, nem jelentkeztek az emberek. Zsófia ekkor segítséget kért egy gyermekkori barátjától, Bölcsföldi Biankától, aki jelenleg a csoport képzőművészeti részével foglalkozik, hogy segítsen hírét vinni a KAMU-nak. A jó barát pedig arról híres, hogy segít, itt sem sem történt másként, Bianka végigkürtölte iskolájában, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban, miközben a lányokkal különböző médiafelületek, mint a Táska Rádió és a Vörösmarty Rádió is foglalkozott. Nem csak a slammel akartak foglalkozni, össze akarták szedni a hobbiművészeket, hogy tartozzanak valahova. Eme tényezők mind azt eredményezték, hogy alig egy hónap leforgása alatt már 30-40 művészlélek csatlakozott hozzájuk. Ma már ott járnak, hogy 80 fő körül mozog a tagok létszáma, akik helyileg főként Fejér megyéből, Székesfehérvárról származnak, de akad közöttük dunaújvárosi, veszprémi is. A korosztály pedig nagyon változó, az általános iskola 8. osztályától kezdve az egyetemistáig mindenki megtalálható a szobrászok, grafikusok, festők, énekesek, zenészek, irodalmárok, fotósok-alkotta közösségben. Újabb tagokat pedig továbbra is várnak, aki érez bárminemű művészi érzéket magában, akár művészeti előképzettség nélkül, szívesen fogadják.

De mit is jelent pontosan a KAMU? – szegezem a kérdést írásom alanyainak, akik fiatalos, már-már pimasz (a szó abszolút pozitív értelmében!) mosollyal az arcukon világosítanak fel:

– Úgy fogalmaztuk meg, hogy a felnőttek szerint a fiatalok nem csinálnak semmit, ami KAMU, mert csinálnánk, csak eddig nem volt rá lehetőségünk – hallatszik szinte egyszerre mindkettejük szájából a magyarázat.

Kijelenthető tehát, hogy a név mögött komoly történet van.

A kiállítás gondolata

Minden egy könnyed tanítás utáni beszélgetéssel kezdődött. Zsófia két barátnőjével, Sáska Majával és Nagy Grétával kávézgatott egy bisztróban, amikor is felmerült a kérdés Gréta részéről, hogy nem lenne-e lehetőség valamilyen eseményen énekelniük? Zsófiának ez szöget ütött a fejében, azonnal felvette a kapcsolatot Palatinus Endrével, a Museum Café Székesfehérvár vezetőjével, hogy megszervezzen egy koncertet, ám a tulajdonos még tovább gondolta a dolgot, és egy lehetséges kiállítás ötletét vázolta fel a fiatal lánynak.

Mindeközben Dóri sem tétlenkedett. 2019. decemberében az a hír járta a környéket, hogy a szívükhöz oly közel álló Museum Cafét be fogják zárni. Dóriék, mivel a hely oly sokat jelent nekik, máig fő támogatójuknak tartják Endrét, így úgy döntöttek, megpróbálják valahogy megmenteni a létesítményt, melyhez egy jó kiállítás is segítség lehet.

A tervek valósággá váltak, 2020. február 13-án 19 órától a csoport számos tagjának műveit mutatják be a Museum Café épületében, slam poetry-esttel és akusztikus koncerttel egybekötve. Utóbbin 4 énekes, Nagy Gréta, Kovács Alíz, Sáska Maja és Vida Vivien hangja fogja elvarázsolni a közönséget, őket zongorán Nagy Olivér, gitáron pedig Csiki Csongor fogja kísérni. Slam poetry-vel Dóri és Zsófia mellett tiszteletbeli meghívottként Völgyesi Toma fog fellépni. A kiállítás során, március 2-ig lesz megtekinthető, a letisztultságra törekednek, hiába premier számukra az esemény, nem akarnak mindent belezsúfolni.

– Bízunk benne, hogy egy szuper eseményt tudunk összehozni, ami valamiféle port is kavar majd a piacon, és egyre több felkérés érkezik hozzánk. Reméljük, hogy lesz majd egy olyan réteg, ami nyitott lesz a munkáinkra, és egyre több fiatalhoz is eljutunk, akik esetleg csatlakoznak is a közösségünkhöz. A távolabbi jövőben összművészeti tábort is szívesen szerveznénk, valamint flashmobokat is csinálnánk – mesél terveikről Dóri.

– Egyetértek, meg szeretnénk mutatni a világnak, hogy mi is itt vagyunk, de lehetnénk mindannyian itt! Célunk, hogy eljuthassunk mi is különböző iskolákba, és megmutathassuk a diákoknak, hogy a hobbid igenis lehet a szakmád! – zárja ezekkel a nemes gondolatokkal beszélgetésünket Zsófia.