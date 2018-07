Elkezdődött, s még két napon át tart az Alba Regia Feszt

Hétfőn kora este, amikor az esőcseppek függönye odébb húzódott a színpad és a nézőtér közül, elrajtolt az idei Alba Regia Feszt. A dzsesszzene belvárosi kitárulkozásának másodjára helyszíne a Bartók tér és a múzeumkert.

A nyitókoncert egy órás késéssel indult. A közjáték a szabadtéri rendezvények csúfondáros ismerőse, az eső akarata volt. Így aztán a tegnapi négy koncert mindegyike – Váczi Eszter Quartet, Little G Weevil, Muddy Shoes, Dumbledore’s Army –, a Vörösmarty Mihály Könyvtár előtti Bartók Béla téren csendül-pendült fel.

„Hallom a hangod szelíd suttogását lesem. / Körbetáncol, simogat, elárulja titkodat / Most nekem, megcirógat, elsuttogja nevem.” A fesztivál nyitóelőadásának, a Váczi Eszter Quartet selymes, fátyolos koncertjének hangulatát jól festi a zenekar Vissza hozzád című szerelmes dalának néhány sora. Nem a dzsessz nehezen értelmezhető szélső szegletéről érkeztek hozzánk Eszterék. A melankolikus, de mégis nyugalmas dallamokat szerette a közönség. Jó választás volt a szervezők részéről, hogy az anno a Jazz+Azban országos ismeretséget szerző énekesnő és csapata adta a fesztiválba becsalogató koncertet.

Aztán, amikor már a borongós idő emléke is elinalt, megérkezett Little G Weevik, polgári nevén Szűcs Gábor. „Huszonegyedik századi rhythm and blues” muzsikája dübörgő kompozíciókkal hasított bele az estébe.

A dzsesszfesztivál kedden és szerdán folytatódik. Alapesetben az eredeti helyszíneken, vagyis a múzeumkert is végképp bekapcsolódik. A rend kedvéért: utóbbi a Szent István Király Múzeum Fő utca 6. alatti Rendházának udvara. Kedden este fél 6-tól a Vintage Dolls kezd. Fél 9-től jön a Liszt Ferenc-díjas szaxofonos Dresch Mihály és zenekara. A Bartók téren 7-től a Suba Attila & The Soulfood Band játszik, 10-től pedig az olasz basszusgitáros, Federico Malaman lép fel saját triójával.