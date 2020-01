Elkapott pillanatok, természeti szépségek: Hullan Zsuzsa fotóiból nyílt kiállítás Fehérváron

Hullan Zsuzsa színésznő fotóiból nyílt kiállítás a Vörösmarty Színház emeleti galériájában.

A harminchat képet felvonultató kiállítást Hirtling István nyitotta meg. – Amikor egy színész, aki a színpadról a közönség elé lép, és egy egészen másfajta műfajban mutatkozik meg, az egy nagyon jelentős pillanat. Az objektív mögött egy olyan női szempár áll, melynek minden jó tulajdonsága és képessége sugárzik a képekből – fogalmazott a színművész. A kiállításon Hullan Zsuzsa női, színésznői, anyai szemével láthatjuk a világot.

A színésznő számára a fotózás szerelem. – Én szerelmes vagyok belé, és remélem, hogy ő is viszontszeret engem. Mindig is szerettem meglátni pillanatokat, olyan képeket, amiken valami miatt el lehet gondolkodni, melyek mellett nemcsak elszaladunk, hanem amikbe bele lehet helyezkedni, el lehet morfondírozni rajta, hogy mi is lehet annak a története. Hasonlóan, mint amikor az ember kap egy karaktert, és elkezd kibontakozni benne egy egész élettörténet, ugyanezt szeretem a képekben is. Szeretném, ha képeim egy múló pillanatnál többek lennének, nyomot hagynának.

Az itt kiállított fotók húsz év munkáját foglalják össze. Mély érzelmeket közvetítenek, a természeti jelenségeket és a hétköznapi pillanatokat lenyűgöző képekben tárja elénk minden egyes fotó.